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Худеем — а тело думает, что умираем: что на самом деле запускает диета-дефицит

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2:37
Спорт

Кажется, весь мир помешался на подсчёте калорий — дефицит стал чем-то вроде религии в мире похудения. Но за красивой вывеской быстрого результата часто скрывается механизм самоуничтожения, который запускается в теле ещё до того, как стрелка весов покажет минус.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Когда тело включает режим выживания

Когда организм сталкивается с нехваткой энергии, он включается в режим выживания. Это не метафора — это реальная биология. Тело воспринимает резкое сокращение калорий как угрозу и мгновенно активирует древний защитный механизм.

Обмен веществ замедляется. Тело старается сберечь каждый грамм энергии, потому что считает, что настали «голодные времена».

Гормональный хаос: лептин, грелин и жир

Но главный подвох — не только в метаболизме. Калорийный дефицит расшатывает гормональную систему: нарушается работа лептина и грелина — гормонов, отвечающих за чувство голода и сытости. В результате тело начинает лихорадочно запасать жир, готовясь к «чёрному дню».

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Параллельно растёт и психологическое давление. Постоянные запреты превращаются в навязчивую идею. Мысли о «запретной» еде начинают буквально преследовать.

И вот тут происходит срыв. Тот самый момент, когда человек, долго сдерживавший себя, теряет контроль и накидывается на еду. Причём не просто ест — пожирает, как будто завтра всё снова запретят.

А дальше — чувство вины, самобичевание, новый виток ограничений. И всё по кругу. Вес возвращается, зачастую с «процентами», а вместе с ним — и разочарование. Тело уставшее, метаболизм заторможен, мотивация на нуле.

Вместо подсчётов — осознанность

Намного разумнее подойти к питанию без диктатуры весов и калькулятора калорий. Забудьте о дефиците и начните слушать своё тело — это не абстрактный совет, а практическая стратегия.

Основа — питательные, вкусные, разнообразные продукты. Не лишайте себя, а учитесь осознавать: когда вы действительно голодны, а когда просто устали, тревожны или скучаете.

Гармония в питании — это не модная фраза, а ключ к результату. Осознанные решения, уважение к потребностям тела и отказ от войн с самим собой — вот настоящая стратегия, которая работает.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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