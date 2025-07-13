Кардио не для тебя? Попробуй эту круговую тренировку для похудения

Круговая тренировка для сжигания жира: быстро и эффективно

3:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если ты ищешь способ быстро сжигать жир и укреплять тело, но при этом хочешь избежать скучного кардио, то круговая тренировка — отличный выбор. Это интенсивный, разнообразный и эффективный метод тренировки, который ускоряет метаболизм и помогает достигнуть отличных результатов. В отличие от традиционного кардио, где нужно поддерживать одинаковую интенсивность, круговая тренировка позволяет работать с разными группами мышц, поддерживая пульс на высоком уровне.

Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается спортом

Что такое круговая тренировка

Круговая тренировка включает серию упражнений, направленных на работу с различными мышечными группами. Во время тренировки важно выполнять все упражнения без значительных перерывов, чтобы пульс оставался повышенным.

Основные особенности

Разнообразие упражнений : разные упражнения для верхней и нижней частей тела.

: разные упражнения для верхней и нижней частей тела. Отсутствие длительных перерывов : тренировка должна выполняться с минимальными паузами, что помогает сжигать больше калорий.

: тренировка должна выполняться с минимальными паузами, что помогает сжигать больше калорий. Повторение цикла: каждое упражнение выполняется несколько раз (обычно 3 и больше).

Преимущества круговой тренировки

Укрепление сердечно-сосудистой системы.

Увеличение выносливости и силы.

Эффективное сжигание калорий — больше, чем при обычном кардио.

Пример круговой тренировки для сжигания жира

Разминка (5-10 минут)

Прыжки на скакалке: 2-3 минуты.

2-3 минуты. Бег на месте: 2-5 минут.

2-5 минут. Вращения бедер: 30 раз.

Круговая тренировка для начинающих

Приседания с комфортным весом - 20 повторений

- 20 повторений Отжимания - 10 повторений

- 10 повторений Выпады в движении - 10 повторений на каждую ногу

- 10 повторений на каждую ногу Жим от груди - 15 повторений

- 15 повторений Планка - 15 секунд

- 15 секунд Прыжки на месте - 30 повторений

Повторить 3 круга.

Круговая тренировка для продвинутых

Приседания на одной ноге - 10 повторений на каждую ногу.

- 10 повторений на каждую ногу. Приседания без веса - 20 повторений.

- 20 повторений. Выпады в движении - 20 повторений на каждую ногу.

- 20 повторений на каждую ногу. Прыжки на возвышенность - 20 повторений.

- 20 повторений. Подтягивания - 10 повторений.

- 10 повторений. Отжимания - 20 повторений.

- 20 повторений. Планка - 30-40 секунд.

Повторить 3 круга.

Завершающие упражнения для расслабления

После интенсивной тренировки важно сделать растяжку, чтобы расслабить мышцы и восстановить дыхание.

Упражнение для шеи : Наклон головы влево и вправо, мягкое растяжение.

: Наклон головы влево и вправо, мягкое растяжение. Для груди и бицепса : Скрести пальцы за спиной и потяни прямые руки вверх.

: Скрести пальцы за спиной и потяни прямые руки вверх. Для трицепса : Поднимите руку над головой и аккуратно растягивайте спину.

: Поднимите руку над головой и аккуратно растягивайте спину. Для подколенных сухожилий : Выталкивайте одну ногу вперед, удерживая пятку вниз.

: Выталкивайте одну ногу вперед, удерживая пятку вниз. Для спины: Растягивайте спину, наклоняя тело вниз и касаясь пальцев ног.

Как поддерживать мотивацию

Планирование : создавай расписание тренировок, следи за результатами.

: создавай расписание тренировок, следи за результатами. Награды: после успешных тренировок награждай себя чем-то приятным.

Круговые тренировки позволяют достигать отличных результатов в похудении и укреплении тела. Главное — регулярность и последовательность!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

