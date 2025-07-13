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Кардио не для тебя? Попробуй эту круговую тренировку для похудения

Круговая тренировка для сжигания жира: быстро и эффективно
3:25
Спорт

Если ты ищешь способ быстро сжигать жир и укреплять тело, но при этом хочешь избежать скучного кардио, то круговая тренировка — отличный выбор. Это интенсивный, разнообразный и эффективный метод тренировки, который ускоряет метаболизм и помогает достигнуть отличных результатов. В отличие от традиционного кардио, где нужно поддерживать одинаковую интенсивность, круговая тренировка позволяет работать с разными группами мышц, поддерживая пульс на высоком уровне.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

Что такое круговая тренировка

Круговая тренировка включает серию упражнений, направленных на работу с различными мышечными группами. Во время тренировки важно выполнять все упражнения без значительных перерывов, чтобы пульс оставался повышенным.

Основные особенности

  • Разнообразие упражнений: разные упражнения для верхней и нижней частей тела.
  • Отсутствие длительных перерывов: тренировка должна выполняться с минимальными паузами, что помогает сжигать больше калорий.
  • Повторение цикла: каждое упражнение выполняется несколько раз (обычно 3 и больше).

Преимущества круговой тренировки

  • Укрепление сердечно-сосудистой системы.
  • Увеличение выносливости и силы.
  • Эффективное сжигание калорий — больше, чем при обычном кардио.

Пример круговой тренировки для сжигания жира

Разминка (5-10 минут)

  • Прыжки на скакалке: 2-3 минуты.
  • Бег на месте: 2-5 минут.
  • Вращения бедер: 30 раз.

Круговая тренировка для начинающих

  • Приседания с комфортным весом - 20 повторений
  • Отжимания - 10 повторений
  • Выпады в движении - 10 повторений на каждую ногу
  • Жим от груди - 15 повторений
  • Планка - 15 секунд
  • Прыжки на месте - 30 повторений

Повторить 3 круга.

Круговая тренировка для продвинутых

  • Приседания на одной ноге - 10 повторений на каждую ногу.
  • Приседания без веса - 20 повторений.
  • Выпады в движении - 20 повторений на каждую ногу.
  • Прыжки на возвышенность - 20 повторений.
  • Подтягивания - 10 повторений.
  • Отжимания - 20 повторений.
  • Планка - 30-40 секунд.

Повторить 3 круга.

Завершающие упражнения для расслабления

После интенсивной тренировки важно сделать растяжку, чтобы расслабить мышцы и восстановить дыхание.

  • Упражнение для шеи: Наклон головы влево и вправо, мягкое растяжение.
  • Для груди и бицепса: Скрести пальцы за спиной и потяни прямые руки вверх.
  • Для трицепса: Поднимите руку над головой и аккуратно растягивайте спину.
  • Для подколенных сухожилий: Выталкивайте одну ногу вперед, удерживая пятку вниз.
  • Для спины: Растягивайте спину, наклоняя тело вниз и касаясь пальцев ног.

Как поддерживать мотивацию

  • Планирование: создавай расписание тренировок, следи за результатами.
  • Награды: после успешных тренировок награждай себя чем-то приятным.

Круговые тренировки позволяют достигать отличных результатов в похудении и укреплении тела. Главное — регулярность и последовательность!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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