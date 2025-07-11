Надежда Петрова в восторге: поднимется в рейтинге и закрепится — Хачанов покорил Уимблдон

Тайные горизонты Хачанова: Петрова считает его выступление на Уимблдоне лучшим

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Надежда Петрова, известная российская теннисистка и бывшая третья ракетка мира, поделилась своими впечатлениями о выступлении Карена Хачанова на Уимблдоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карен Хачанов

Она высоко оценила игру Хачанова и отметила, что его результаты на турнире являются одними из лучших в его карьере.

Петрова подчеркнула, что Хачанов демонстрирует стабильные результаты в последнее время, и выразила радость от его успехов.

"Очень радостно за Карена. Мне кажется, это вообще его лучшее выступление на Уимблдоне, он это заслужил. Он показывает в последнее время хорошие, стабильные результаты, это очень радует. Сейчас чуть поднимется в рейтинге и закрепится", — сказала Петрова.

Она также отметила, что Хачанов провёл на корте больше времени из-за двух трудных пятисетовых матчей во втором и третьем кругах, в то время как его соперник, Тейлор Фриц, уступил в четвёртом круге из-за того, что его соперник снялся с матча, пишет Газета.Ru.

Хачанов достиг четвертьфинала на Уимблдоне, где уступил Тейлору Фрицу, пятой ракетке мира, в четырёх партиях с результатом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4-7).

Уточнения

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

