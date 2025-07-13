Тренировки после родов: развенчиваем 5 мифов, которые мешают вашему восстановлению

Как тренироваться после родов: 5 заблуждений, в которые не стоит верить

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После рождения малыша тренировки — это не первое, о чем думаешь. И, конечно, не второе. Но есть мамы, которые стремятся как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Давайте развенчаем несколько мифов о фитнесе после родов, чтобы все было максимально безопасно и эффективно.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Востановление после беременности

Миф №1: Тренировки можно возобновить через несколько дней после родов

Недавняя популяризация быстрого восстановления после родов через социальные сети привела к появлению мифа, что тренировки можно возобновить уже через пару дней. Однако специалисты утверждают, что речь идет о легкой ходьбе и мягких реабилитационных упражнениях. Бег и интенсивные тренировки могут быть вредными сразу после родов.

Миф №2: Если ты была в хорошей форме до беременности, то быстро вернешься в форму

Независимо от того, насколько хороша была твоя физическая форма до беременности, процесс восстановления после родов у каждой женщины индивидуален, даже для самых подготовленных женщин слишком раннее возвращение к тренировкам может привести к проблемам. Роды — это серьезное событие для тела, и оно требует времени для восстановления.

Миф №3: Врач лучше знает, когда можно начинать тренироваться

Хотя разрешение от врача важно, не стоит полагаться только на его мнение. Многие врачи не всегда проводят необходимые обследования, такие как проверка диастаза прямых мышц живота или состояния тазового дна, прежде чем дать разрешение на тренировки. Советуем слушать не только врача, но и своё тело, чтобы понять, готово ли оно к нагрузкам.

Миф №4: Диастаз пройдет сам собой

Хотя иногда диастаз (расхождение прямых мышц живота) действительно проходит сам по себе, в большинстве случаев потребуется дополнительное вмешательство. Это могут быть специальные упражнения для укрепления кора, диафрагмальное дыхание, физиотерапия или, в крайних случаях, хирургическое вмешательство. Следует уделить внимание этому состоянию, чтобы избежать дальнейших проблем.

Миф №5: Тренироваться после родов не получится из-за усталости и дефицита сна

Хотя многие молодые мамы сталкиваются с усталостью и дефицитом сна, это не означает, что тренироваться невозможно. Тренера подчеркивают, что короткие тренировки, такие как прогулки с коляской или домашние упражнения по 10-30 минут, могут стать отличной альтернативой полноценным занятиям в зале. Важно не винить себя за изменения в фитнес-рутинах — забота о малыше и недосып вполне могут быть уважительными причинами для временного снижения активности.

Фитнес после родов — это постепенный и осознанный процесс. Не спеши, прислушивайся к своему телу, и помни, что восстановление важно не только для физической формы, но и для твоего общего состояния здоровья.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

