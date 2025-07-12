Откроем тайны: 7 упражнений, которые помогут похудеть быстрее, чем любые тренировки

Ты уже попробовала все тренажеры и освоила стандартные комплексы? Возможно, пришло время добавить в свои тренировки несколько необычных, но эффективных упражнений, которые редко включаются в групповые занятия. Секреты этих упражнений часто остаются у тренеров на персональных занятиях. Разбираемся, что именно стоит добавить в свои тренировки!
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнение золотой петух
Латеральный выпад
Как делать
Исходная позиция: спина прямая, мышцы кора напряжены, руки вдоль тела, носок правой стопы на уровне середины левой стопы.
Сделай шаг в сторону и опусти бедро правой ноги, перенося вес на правую ногу.
Коленный сустав должен быть над стопой, затем с выдохом возвращайся в исходное положение.
Повтори упражнение с другой стороны.
Конькобежец
Как делать
Исходная позиция: спина прямая, мышцы кора напряжены, носок правой стопы на уровне середины левой стопы.
Сделай прыжок в сторону, не вверх! Перенеси вес на правую ногу, отведя левую ногу по диагонали назад.
После этого повтори движение в другую сторону.
Т-планка
Как делать
Прими позицию, как показано на фотографии: плечевой сустав левой руки прямо над локтевым суставом, левая нога лежит на полу, а правая — сверху.
Выпрями правую руку и держи мышцы кора напряженными.
Старайся поддерживать прямую линию от пятки до макушки.
Дыши ровно и стабильно, избегая задержек дыхания.
Пика
Как делать
Исходная позиция: упор лежа, голени на фитболе, плечевые суставы строго над ладонями.
Используя мышцы живота, подтяни фитбол к центру тела, не теряя равновесия.
Затем верни фитбол в исходное положение.
Повтори упражнение 10-12 раз.
Хип-хинч с ротацией
Как делать
Выпрями спину, держи мышцы кора в напряжении.
Заведи руки за голову, локтевые суставы направлены в стороны.
Отведи таз назад, наклоняясь вперед, не изменяя положения спины.
В конце наклона сделай поворот туловища вправо.
Возвращайся в исходную позицию и повтори на другую сторону.
Скручивание на фитболе
Как делать
Ляг на фитбол, прижимая поясницу и ягодицы, стопы на полу.
Заведи руки за голову, локти направлены в стороны.
На выдохе приподнимай лопатки, скручиваясь в сторону.
Возвращайся в исходное положение.
Выполни 12-15 повторений.
Стретчинг
Как делать
Коленный сустав правой ноги должен быть над стопой, левое колено на полу.
Подтяни левую стопу к ягодице с помощью рук.
Задержись в этом положении на 30-40 секунд, затем повтори с другой ногой.
Эти упражнения — отличная альтернатива стандартным тренировкам, помогающие активировать различные группы мышц, улучшить координацию и увеличить выносливость. Обязательно проконсультируйся с тренером перед добавлением их в свой комплекс, чтобы избежать травм!
Уточнения
Похудение (прост. разг.похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.