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Откроем тайны: 7 упражнений, которые помогут похудеть быстрее, чем любые тренировки

Как ускорить процесс похудения: 7 упражнений, которые стоит включить в программу
3:16
Спорт

Ты уже попробовала все тренажеры и освоила стандартные комплексы? Возможно, пришло время добавить в свои тренировки несколько необычных, но эффективных упражнений, которые редко включаются в групповые занятия. Секреты этих упражнений часто остаются у тренеров на персональных занятиях. Разбираемся, что именно стоит добавить в свои тренировки!

Женщина выполняет упражнение золотой петух
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнение золотой петух

Латеральный выпад

Как делать

  • Исходная позиция: спина прямая, мышцы кора напряжены, руки вдоль тела, носок правой стопы на уровне середины левой стопы.
  • Сделай шаг в сторону и опусти бедро правой ноги, перенося вес на правую ногу.
  • Коленный сустав должен быть над стопой, затем с выдохом возвращайся в исходное положение.
  • Повтори упражнение с другой стороны.

Конькобежец

Как делать

  • Исходная позиция: спина прямая, мышцы кора напряжены, носок правой стопы на уровне середины левой стопы.
  • Сделай прыжок в сторону, не вверх! Перенеси вес на правую ногу, отведя левую ногу по диагонали назад.
  • После этого повтори движение в другую сторону.

Т-планка

Как делать

  • Прими позицию, как показано на фотографии: плечевой сустав левой руки прямо над локтевым суставом, левая нога лежит на полу, а правая — сверху.
  • Выпрями правую руку и держи мышцы кора напряженными.
  • Старайся поддерживать прямую линию от пятки до макушки.
  • Дыши ровно и стабильно, избегая задержек дыхания.

Пика

Как делать

  • Исходная позиция: упор лежа, голени на фитболе, плечевые суставы строго над ладонями.
  • Используя мышцы живота, подтяни фитбол к центру тела, не теряя равновесия.
  • Затем верни фитбол в исходное положение.
  • Повтори упражнение 10-12 раз.

Хип-хинч с ротацией

Как делать

  • Выпрями спину, держи мышцы кора в напряжении.
  • Заведи руки за голову, локтевые суставы направлены в стороны.
  • Отведи таз назад, наклоняясь вперед, не изменяя положения спины.
  • В конце наклона сделай поворот туловища вправо.
  • Возвращайся в исходную позицию и повтори на другую сторону.

Скручивание на фитболе

Как делать

  • Ляг на фитбол, прижимая поясницу и ягодицы, стопы на полу.
  • Заведи руки за голову, локти направлены в стороны.
  • На выдохе приподнимай лопатки, скручиваясь в сторону.
  • Возвращайся в исходное положение.
  • Выполни 12-15 повторений.

Стретчинг

Как делать

  • Коленный сустав правой ноги должен быть над стопой, левое колено на полу.
  • Подтяни левую стопу к ягодице с помощью рук.
  • Задержись в этом положении на 30-40 секунд, затем повтори с другой ногой.

Эти упражнения — отличная альтернатива стандартным тренировкам, помогающие активировать различные группы мышц, улучшить координацию и увеличить выносливость. Обязательно проконсультируйся с тренером перед добавлением их в свой комплекс, чтобы избежать травм!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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