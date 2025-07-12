Откроем тайны: 7 упражнений, которые помогут похудеть быстрее, чем любые тренировки

Как ускорить процесс похудения: 7 упражнений, которые стоит включить в программу

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Ты уже попробовала все тренажеры и освоила стандартные комплексы? Возможно, пришло время добавить в свои тренировки несколько необычных, но эффективных упражнений, которые редко включаются в групповые занятия. Секреты этих упражнений часто остаются у тренеров на персональных занятиях. Разбираемся, что именно стоит добавить в свои тренировки!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина выполняет упражнение золотой петух

Латеральный выпад

Как делать

Исходная позиция: спина прямая, мышцы кора напряжены, руки вдоль тела, носок правой стопы на уровне середины левой стопы.

Сделай шаг в сторону и опусти бедро правой ноги, перенося вес на правую ногу.

Коленный сустав должен быть над стопой, затем с выдохом возвращайся в исходное положение.

Повтори упражнение с другой стороны.

Конькобежец

Как делать

Исходная позиция: спина прямая, мышцы кора напряжены, носок правой стопы на уровне середины левой стопы.

Сделай прыжок в сторону, не вверх! Перенеси вес на правую ногу, отведя левую ногу по диагонали назад.

После этого повтори движение в другую сторону.

Т-планка

Как делать

Прими позицию, как показано на фотографии: плечевой сустав левой руки прямо над локтевым суставом, левая нога лежит на полу, а правая — сверху.

Выпрями правую руку и держи мышцы кора напряженными.

Старайся поддерживать прямую линию от пятки до макушки.

Дыши ровно и стабильно, избегая задержек дыхания.

Пика

Как делать

Исходная позиция: упор лежа, голени на фитболе, плечевые суставы строго над ладонями.

Используя мышцы живота, подтяни фитбол к центру тела, не теряя равновесия.

Затем верни фитбол в исходное положение.

Повтори упражнение 10-12 раз.

Хип-хинч с ротацией

Как делать

Выпрями спину, держи мышцы кора в напряжении.

Заведи руки за голову, локтевые суставы направлены в стороны.

Отведи таз назад, наклоняясь вперед, не изменяя положения спины.

В конце наклона сделай поворот туловища вправо.

Возвращайся в исходную позицию и повтори на другую сторону.

Скручивание на фитболе

Как делать

Ляг на фитбол, прижимая поясницу и ягодицы, стопы на полу.

Заведи руки за голову, локти направлены в стороны.

На выдохе приподнимай лопатки, скручиваясь в сторону.

Возвращайся в исходное положение.

Выполни 12-15 повторений.

Стретчинг

Как делать

Коленный сустав правой ноги должен быть над стопой, левое колено на полу.

Подтяни левую стопу к ягодице с помощью рук.

Задержись в этом положении на 30-40 секунд, затем повтори с другой ногой.

Эти упражнения — отличная альтернатива стандартным тренировкам, помогающие активировать различные группы мышц, улучшить координацию и увеличить выносливость. Обязательно проконсультируйся с тренером перед добавлением их в свой комплекс, чтобы избежать травм!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

