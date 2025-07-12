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Жир или мышцы? Почему процент жира важнее веса и как найти свой идеальный показатель

Процент жира в организме: что важно знать о нормах и измерениях
3:50
Спорт

Красота и здоровье тела зависят не от веса, а от процента жира в организме. Чтобы понимать, какой показатель является нормой для твоего тела, важно знать, как его измерить и что считать идеальным.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Как можно рассчитать процент жира в организме

Существует несколько методов, чтобы рассчитать процент жира в организме:

  • Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА)
  • Гидростатическое взвешивание
  • Плетизмография с вытеснением воздуха (ADP)
  • 3D-сканирование тела
  • Измерение толщины кожной складки — самый доступный и удобный метод. Он заключается в измерении толщины жировой ткани с помощью калипера, специального устройства, которое можно купить онлайн за 200 рублей. Лучше всего поручить измерения специалисту для более точных результатов.

Что такое индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ — это показатель, который рассчитывают, чтобы узнать, насколько соответствует масса тела росту. Простой способ его вычисления: вес (кг) делится на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Рекомендуемая интерпретация по ВОЗ

  • 16 и менее: выраженный дефицит массы тела
  • 16-18,5: дефицит массы тела
  • 18,5-25: нормальная масса тела
  • 25-30: избыточная масса тела
  • 30 и более: ожирение

Какой идеальный процент жира для женщин

Существует несколько критериев для определения идеального процента жира, в том числе возрастные и половые особенности:

  • Минимально необходимый: 10-13%.
  • Спортивный: 14-20%.
  • Нормальный: 21-24%.
  • Приемлемый: 25-31%.
  • Ожирение: более 32%.

Для мужчин эти диапазоны немного другие

  • Минимально необходимый: 2-5%.
  • Спортивный: 6-13%.
  • Нормальный: 14-17%.
  • Приемлемый: 18-24%.
  • Ожирение: более 25%.

Женщины имеют более высокий процент жира из-за физиологических особенностей, таких как необходимость поддержания здоровья репродуктивной системы.

Как влияет возраст на процент жира

Возраст также имеет значение для оценки нормального процента жира. Для женщин и мужчин нормы различаются:

Женщины

  • 20-39 лет: 21-32%.
  • 40-59 лет: 23-33%.
  • 60-79 лет: 24-35%.

Мужчины

  • 20-39 лет: 8-19%.
  • 40-59 лет: 11-21%.
  • 60-79 лет: 13-24%.

Почему ИМТ не всегда точен

Индекс массы тела не учитывает соотношение мышечной массы и жира. Например, мускулистый человек может иметь высокий ИМТ, но при этом его состав тела может быть абсолютно здоровым. ИМТ не подходит для всех, так как не принимает во внимание такие факторы, как пол, возраст и этническую принадлежность.

Как оценивать свой ИМТ или процент жира

Важно помнить, что процент жира в организме — это лишь один из способов контроля за своим состоянием. Никакой из этих показателей не является полным индикатором здоровья. Лучше всего поддерживать активный образ жизни, правильно питаться и следить за своим самочувствием.

Если процент жира высок, проконсультируйтесь с врачом, чтобы разобраться в причинах и не заниматься самодиагностикой.

Уточнения

Процент жировой массы тела человека или другого живого существа — это общая масса жира, деленная на общую массу тела, умноженную на 100.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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