Как прокачать ноги, если нет времени на зал — идеальная схема на каждый день

Мышцы ног — это не просто "бедро и икра”. Их гораздо больше — около 36 — и каждая группа отвечает за определённые движения.
Прежде чем начать тренировку, обязательно убедитесь, что у вас нет противопоказаний — проблемы с позвоночником, суставами или варикоз могут сделать силовые упражнения опасными.
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Чтобы прокачать ноги, необязательно идти в зал — многие упражнения можно выполнять дома или во дворе. Вот что стоит включить в свою программу:
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Занимаясь в спортзале, соблюдайте технику и дозируйте нагрузку. Оптимально — 3-4 тренировки в неделю. Делайте до 6 подходов по 15 повторений, отдых — не больше минуты.
Если хотите "сушку", вес отягощений должен быть умеренным. А вот для наращивания массы — наоборот, берите максимально возможный.
Перед любой тренировкой — разминка, затем кардио (беговая дорожка и пр.), и только потом — силовая часть.
При варикозном расширении вен или травмах силовая нагрузка на ноги может навредить. Запрещено:
Чтобы не усугубить состояние сосудов, сначала проконсультируйтесь с врачом.
Также стоит избегать активной нагрузки при болезнях коленей и спины — замените её щадящей гимнастикой для поддержания тонуса.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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