Появление боли после интенсивной тренировки — научимся отличать крепатуру от травмы

Каждый, кто хотя бы раз в жизни выкладывался в спортзале на максимум, знает это ощущение: вроде вчера всё было отлично, а сегодня — шаг в сторону, и будто заново учишься ходить. Это не что иное, как крепатура — естественная реакция мышц на нагрузку выше привычной.
Крепатура — это боль в мышцах, которая появляется после интенсивной физической активности. Обычно она даёт о себе знать на следующий день и может продлиться до трёх суток. Причина — микроповреждения мышечных волокон и накопление молочной кислоты.
После тренировки самочувствие совершенно нормальное, но на следующий день с трудом получается двигаться из-за сильной боли.
При восстановлении организм запускает активную регенерацию, что сопровождается приливом крови и синтезом молочной кислоты. Со временем она расщепляется в глюкозу, но пока этот процесс идёт — боль даёт о себе знать.
Важно понимать, что не вся мышечная боль — это нормально:
Разминка помогает, но эффект часто временный. Вот что действительно работает:
Полностью избежать крепатуры невозможно, если вы тренируетесь эффективно. Но её можно смягчить:
Тренируйтесь с умом. Чрезмерное усердие может привести не к крепатуре, а к травме — и тогда никакой массаж не спасёт. Пусть ваша боль будет "здоровой".
Крепату́ра синдро́м отсро́ченной мы́шечной бо́ли (англ. Delayed onset muscle soreness, DOMS) — сложные, в том числе болевые ощущения в мышцах, возникающие через несколько часов или дней после непривычной или интенсивной физической нагрузки.
Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.
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