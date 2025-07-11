Он приехал играть, а оказался в наручниках: что известно об аресте российского баскетболиста

Баскетболист Даниил Касаткин арестован в Париже по подозрению в кибервымогательстве

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21 июня в аэропорту имени Шарля де Голля французская полиция задержала российского профессионального баскетболиста Даниила Касаткина. Его обвиняют в связях с хакерской группировкой, которая занималась вымогательством.

Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование Преступник

"Он купил подержанный компьютер. Он не сделал ничего плохого. Он в шоке", — заявил адвокат Фредерик Бело.

Кто такой Даниил Касаткин

24-летний Касаткин выступает за московскую команду "МБА", играющую в Объединённой лиге ВТБ, где соревнуются клубы из России, Беларуси и Казахстана. В сезоне 2018-2019 он провёл короткое время в составе баскетбольной команды Пенсильванского университета в США, однако карьеру в Америке не продолжил и вернулся в Россию.

Обвинения и версия защиты

По информации агентства AFP, американские власти считают, что спортсмен подрабатывал хакером-вымогателем. Однако защита Касаткина категорически отрицает его причастность к каким-либо киберпреступлениям.

"Он ничего не смыслит в компьютерах. Он даже приложение установить не может. Его либо взломали, либо продали ему хакеры, которые хотели выдать себя за кого-то другого", — пояснил адвокат Фредерик Бело.

Почему возникли подозрения

Пока французские и американские власти не раскрывают подробностей дела. Известно лишь, что причиной задержания стала информация о его возможной связи с вымогательской хакерской группировкой. Адвокат Касаткина настаивает: спортсмен не пользовался купленным подержанным компьютером, на котором, вероятно, были обнаружены данные, привлёкшие внимание следователей.

Сейчас Касаткин остаётся под арестом во Франции в ожидании решения об экстрадиции в США. Сам баскетболист утверждает, что оказался в эпицентре этой истории случайно и не понимает, как его имя оказалось связано с киберпреступлениями.

Уточнения

Арест — мера пресечения, временное содержание под стражей лица, подозреваемого в совершении преступления.

