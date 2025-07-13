Боль в коленях усиливается? Возможно, вы делаете эти запрещённые упражнения

Причин, по которым появляются боли и хруст в коленях, может быть несколько. Наиболее очевидная — травма. Даже если вы просто оступились или упали с небольшой высоты, возможны повреждения связок, менисков или самого сустава.
"Если не было травмы, то речь идет о болевом синдроме, у которого есть свои причины и ограничения", — пояснил спортивный физиотерапевт Артем Васюта.
Среди распространенных заболеваний, вызывающих боль:
артроз (приводит к хрусту и щелчкам в суставах);
инфекционный артрит;
подагра;
тендинит собственной связки надколенника.
Боль могут вызывать даже простая ходьба или долгое сидение. При болевом синдроме не стоит выполнять упражнения с высокой нагрузкой на суставы:
приседания;
выпады;
жимы ногами;
сгибания и разгибания коленей на тренажерах.
"Планка и отжимания нагружают колени меньше, поэтому считаются более безопасными", — добавил Артем Васюта.
При этом важно знать причину боли. Иногда упражнения, вызывающие неприятные ощущения, все же допускаются под контролем врача и с выполнением реабилитационных комплексов.
Игнорирование боли может привести к серьезным последствиям:
"Может развиться остеоартроз, мышечные дисбалансы, смена паттернов движения, что вызовет проблемы в других суставах и позвоночнике", — подчеркнул спортивный физиотерапевт Артем Васюта.
Артроз — хроническое заболевание, при котором сустав постепенно разрушается. При артрозе под запретом:
любые выпады;
энергичные приседания;
упражнения с утяжелителями и на тренажерах;
высокие прыжки;
вис на турнике;
подъемы штанги и гантелей;
бег и любые виды спорта с беговой нагрузкой.
"Заниматься можно только корректирующими упражнениями, без резких движений и сильной нагрузки", — отметила тренер-преподаватель Олеся Жицкая.
После травм, особенно при снятии гипса, суставы теряют подвижность, а мышцы слабеют. Многие начинают активно тренироваться, чтобы быстрее восстановиться, но это опасно.
"Высокая интенсивность тренировок не ускоряет реабилитацию, а может привести к рецидиву или осложнениям", — объяснил Артем Васюта.
При травмах менисков и связок запрещены:
бег;
выпады;
резкие сгибания и разгибания коленей.
Даже такие простые упражнения, как планка, отжимания или ягодичный мостик, нужно вводить постепенно. Вначале выполняются упражнения без сопротивления, затем с эластичными лентами и только потом с весом.
Каждая травма требует индивидуального подхода и времени на восстановление. Поэтому перед началом любых тренировок важно проконсультироваться с лечащим врачом или физиотерапевтом. Только специалист подскажет, когда и какие упражнения можно выполнять без риска для здоровья.
При болях в коленях не стоит заниматься через силу. Необходимо выяснить причину боли, исключить запрещенные упражнения и подобрать индивидуальную программу тренировок, которая поможет восстановить здоровье суставов и избежать осложнений.
Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.
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