Боль в коленях усиливается? Возможно, вы делаете эти запрещённые упражнения

Какие упражнения нельзя делать при боли в коленях — советы физиотерапевта

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Причин, по которым появляются боли и хруст в коленях, может быть несколько. Наиболее очевидная — травма. Даже если вы просто оступились или упали с небольшой высоты, возможны повреждения связок, менисков или самого сустава.

Фото: Freepik by jcomp Больное колено

"Если не было травмы, то речь идет о болевом синдроме, у которого есть свои причины и ограничения", — пояснил спортивный физиотерапевт Артем Васюта.

Среди распространенных заболеваний, вызывающих боль:

артроз (приводит к хрусту и щелчкам в суставах);

инфекционный артрит;

подагра;

тендинит собственной связки надколенника.

Какие упражнения нельзя делать при боли в коленях

Боль могут вызывать даже простая ходьба или долгое сидение. При болевом синдроме не стоит выполнять упражнения с высокой нагрузкой на суставы:

приседания;

выпады;

жимы ногами;

сгибания и разгибания коленей на тренажерах.

"Планка и отжимания нагружают колени меньше, поэтому считаются более безопасными", — добавил Артем Васюта.

При этом важно знать причину боли. Иногда упражнения, вызывающие неприятные ощущения, все же допускаются под контролем врача и с выполнением реабилитационных комплексов.

Что будет, если игнорировать боль

Игнорирование боли может привести к серьезным последствиям:

"Может развиться остеоартроз, мышечные дисбалансы, смена паттернов движения, что вызовет проблемы в других суставах и позвоночнике", — подчеркнул спортивный физиотерапевт Артем Васюта.

Какие упражнения нельзя делать при артрозе

Артроз — хроническое заболевание, при котором сустав постепенно разрушается. При артрозе под запретом:

любые выпады;

энергичные приседания;

упражнения с утяжелителями и на тренажерах;

высокие прыжки;

вис на турнике;

подъемы штанги и гантелей;

бег и любые виды спорта с беговой нагрузкой.

"Заниматься можно только корректирующими упражнениями, без резких движений и сильной нагрузки", — отметила тренер-преподаватель Олеся Жицкая.

Какие упражнения нельзя делать после травм

После травм, особенно при снятии гипса, суставы теряют подвижность, а мышцы слабеют. Многие начинают активно тренироваться, чтобы быстрее восстановиться, но это опасно.

"Высокая интенсивность тренировок не ускоряет реабилитацию, а может привести к рецидиву или осложнениям", — объяснил Артем Васюта.

При травмах менисков и связок запрещены:

бег;

выпады;

резкие сгибания и разгибания коленей.

Даже такие простые упражнения, как планка, отжимания или ягодичный мостик, нужно вводить постепенно. Вначале выполняются упражнения без сопротивления, затем с эластичными лентами и только потом с весом.

Как правильно восстановиться

Каждая травма требует индивидуального подхода и времени на восстановление. Поэтому перед началом любых тренировок важно проконсультироваться с лечащим врачом или физиотерапевтом. Только специалист подскажет, когда и какие упражнения можно выполнять без риска для здоровья.

При болях в коленях не стоит заниматься через силу. Необходимо выяснить причину боли, исключить запрещенные упражнения и подобрать индивидуальную программу тренировок, которая поможет восстановить здоровье суставов и избежать осложнений.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

