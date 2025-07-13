Новый спорт, который ломает стереотипы о тренировках: что скрывают эти упражнения

Что такое стритлифтинг и кому подходит этот вид силового спорта

3:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стритлифтинг — это направление, которое выросло из уличного воркаута. В начале 2000-х годов спортсмены начали тренироваться на турниках и брусьях в парках и дворах, используя собственный вес. Со временем они стали добавлять отягощения, чтобы усложнить нагрузку и развить силу. Так и родился стритлифтинг — дисциплина, где выполняются только два упражнения, но с дополнительным весом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) девушка стритлифтинг

"Стритлифтинг сочетает силу, зрелищность и доступность, поэтому он так быстро завоевал популярность в мире", — отметил тренер по воркауту Андрей Лебедев.

Правила стритлифтинга

Соревнования по стритлифтингу проходят по двум дисциплинам:

Подтягивания на турнике с весом

Отжимания на брусьях с весом

Атлеты делятся по весовым категориям. Каждый получает три попытки на упражнение, а победителем становится тот, кто поднимет максимальный вес. Важные требования:

Используются стандартные турники и брусья.

Отягощение крепится к поясу спортсмена.

Судьи засчитывают только чистые повторения.

Чем полезен стритлифтинг

Занятия стритлифтингом развивают не только физическую форму, но и уверенность в себе.

1. Увеличение силы и мышечной массы

Упражнения с дополнительным весом помогают наращивать мышцы спины, груди и рук.

2. Развитие выносливости

Подтягивания и отжимания укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают общую выносливость.

3. Координация движений

Работа с отягощениями требует высокой концентрации и контроля тела.

4. Повышение самооценки

Каждый новый результат мотивирует и помогает поверить в собственные силы.

Кому подходит стритлифтинг

Стритлифтингом могут заниматься люди любого возраста и уровня подготовки. Новички начинают с минимальных весов, постепенно развивая мышцы и технику. Опытные спортсмены участвуют в соревнованиях, улучшая свои результаты и соревнуясь в разных весовых категориях.

"Этот вид спорта доступен каждому, так как для начала достаточно обычной спортивной площадки и пояса с грузом", — пояснил мастер спорта по воркауту Сергей Кузнецов.

Рекорды стритлифтинга

В мире стритлифтинга регулярно устанавливаются новые рекорды. Например, в 2022 году Райан Кеннеди подтянулся 53 раза с дополнительным весом 100 кг, а в 2021 году Денис Минин отжался на брусьях 100 раз с отягощением 70 кг.

Почему стритлифтинг становится популярным

Стритлифтинг сочетает простоту и зрелищность. Он не требует дорогих тренажеров, при этом помогает развить силу, выносливость и уверенность в себе. Именно поэтому этот вид спорта набирает популярность не только среди профессиональных атлетов, но и среди любителей фитнеса по всему миру.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

