Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксус применяется для очистки микроволновой печи от жира и запаха — советы домохозяек
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Методы борьбы с вьюнком: выкопка, мульчирование и контроль цветения
Простой лайфхак: как избавиться от запаха в салоне с помощью прищепки
Без самцов львицы остаются без защиты от гиен
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной
Беременная поклонница пожаловалась на концерт Басты — ответ жены вызвал резонанс
Осторожно, жара: как высокая температура влияет на эффективность лекарств
Профессор Марина Костюченко назвала причины утопления и порядок спасения пострадавшего

Новый спорт, который ломает стереотипы о тренировках: что скрывают эти упражнения

Что такое стритлифтинг и кому подходит этот вид силового спорта
3:10
Спорт

Стритлифтинг — это направление, которое выросло из уличного воркаута. В начале 2000-х годов спортсмены начали тренироваться на турниках и брусьях в парках и дворах, используя собственный вес. Со временем они стали добавлять отягощения, чтобы усложнить нагрузку и развить силу. Так и родился стритлифтинг — дисциплина, где выполняются только два упражнения, но с дополнительным весом.

девушка стритлифтинг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка стритлифтинг

"Стритлифтинг сочетает силу, зрелищность и доступность, поэтому он так быстро завоевал популярность в мире", — отметил тренер по воркауту Андрей Лебедев.

Правила стритлифтинга

Соревнования по стритлифтингу проходят по двум дисциплинам:

  • Подтягивания на турнике с весом

  • Отжимания на брусьях с весом

Атлеты делятся по весовым категориям. Каждый получает три попытки на упражнение, а победителем становится тот, кто поднимет максимальный вес. Важные требования:

  • Используются стандартные турники и брусья.

  • Отягощение крепится к поясу спортсмена.

  • Судьи засчитывают только чистые повторения.

Чем полезен стритлифтинг

Занятия стритлифтингом развивают не только физическую форму, но и уверенность в себе.

1. Увеличение силы и мышечной массы
Упражнения с дополнительным весом помогают наращивать мышцы спины, груди и рук.

2. Развитие выносливости
Подтягивания и отжимания укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают общую выносливость.

3. Координация движений
Работа с отягощениями требует высокой концентрации и контроля тела.

4. Повышение самооценки
Каждый новый результат мотивирует и помогает поверить в собственные силы.

Кому подходит стритлифтинг

Стритлифтингом могут заниматься люди любого возраста и уровня подготовки. Новички начинают с минимальных весов, постепенно развивая мышцы и технику. Опытные спортсмены участвуют в соревнованиях, улучшая свои результаты и соревнуясь в разных весовых категориях.

"Этот вид спорта доступен каждому, так как для начала достаточно обычной спортивной площадки и пояса с грузом", — пояснил мастер спорта по воркауту Сергей Кузнецов.

Рекорды стритлифтинга

В мире стритлифтинга регулярно устанавливаются новые рекорды. Например, в 2022 году Райан Кеннеди подтянулся 53 раза с дополнительным весом 100 кг, а в 2021 году Денис Минин отжался на брусьях 100 раз с отягощением 70 кг.

Почему стритлифтинг становится популярным

Стритлифтинг сочетает простоту и зрелищность. Он не требует дорогих тренажеров, при этом помогает развить силу, выносливость и уверенность в себе. Именно поэтому этот вид спорта набирает популярность не только среди профессиональных атлетов, но и среди любителей фитнеса по всему миру.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Итальянский суд разрешил UniCredit поглотить Banco BPM при условии ухода из России
Домашний молочный коктейль с мороженым за 15 минут
Капли и таблетки признаны лучшими средствами от клещей у собак
Берёзовые листья улучшают структуру почвы и защищают от вымерзания
Как вести себя при ослеплении дальним светом фар — инструкция для автомобилистов
Популярные виды коротких стрижек для женщин после 50 лет — рекомендации специалистов
Три русских ритуала, которые удивляют иностранцев
Советы домохозяек по удалению жира с кухонных шкафчиков уксусом и содой
Формула успеха от возлюбленной Павла Дурова: сосредоточьтесь на себе
Фитнес-тренер советует приседания для поддержания здоровья тазобедренных суставов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.