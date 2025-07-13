Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Врачи одобряют: почему тёмный шоколад должен быть в вашем рационе — 5 причин
Скрытые жемчужины Испании: Орхива — место, где оживает душа
Сын Газманова показал фото с мамой и отцом из семейного архива
Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы
Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке
5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
Наполнитель для кошачьего туалета не требует частой замены: советы по выбору
Высокий сахар повреждает сосуды и ускоряет старение организма

Жир на животе не любит этих движений: упражнения стоя, которые разрушают его

Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя
3:41
Спорт

Большинство людей привыкли качать пресс из положения лежа, но упражнения стоя тоже эффективны. Они подходят тем, кому сложно заниматься на полу, и помогают включить в работу не только мышцы живота, но и спину, ноги и плечи.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

"Накачать пресс дома простыми упражнениями вполне реально, главное — регулярность и правильное питание", — считает фитнес-тренер Мария Артамонова.

Как добиться результата

Мария Артамонова отмечает, что тренировки должны проходить через день. При этом важен рацион: 80% питания должно быть сбалансированным, а на "вредности" отводится не больше 20%. Не стоит вводить строгие ограничения, чтобы избежать срывов.

"Достаточно трех основных приемов пищи и двух перекусов. И помните про водный баланс: 30 мл на 1 кг веса, но без насилия над собой", — добавила фитнес-тренер Мария Артамонова.

Перед тренировкой обязательно разомнитесь, а между упражнениями делайте короткие перерывы. Следите за осанкой: спина должна быть прямой.

Скручивания с подъемом колен

Это упражнение напоминает классическое скручивание, но выполняется стоя.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, руки вытяните перед собой.

  2. Поднимайте левое колено к правому локтю, чтобы они соприкоснулись.

  3. Вернитесь в исходное положение.

  4. Повторите с другой стороны.

Сделайте по 10 повторений на каждую сторону. Чтобы усложнить упражнение, используйте утяжелители на руки и ноги.

Скручивания с подъемом прямых ног

Это упражнение задействует прямую и нижнюю мышцы живота.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Поднимите руки над головой, сцепив кисти в замок.

  3. Поднимайте прямую правую ногу, тянитесь руками к ее пальцам.

  4. Вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.

Выполните 15-20 раз. Такое упражнение помогает убрать жир с живота и укрепить пресс.

Боковые скручивания

Это упражнение прорабатывает косые мышцы живота.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки смотрят наружу.

  2. Руки закрепите за головой.

  3. Поднимайте согнутую левую ногу к левому локтю, затем правую ногу к правому локтю.

Можно делать поочередно или по 10 повторений на каждую сторону.

Прыжки с поворотом корпуса

Эффективное упражнение для сжигания калорий и укрепления мышц живота.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги вместе.

  2. Согните руки в локтях и держите их перед собой.

  3. Начинайте прыгать, одновременно поворачивая плечи и бедра в разные стороны.

Продолжайте 40-50 секунд. Со временем увеличивайте продолжительность.

"Прыжки с поворотом отлично сжигают жир и развивают выносливость", — пояснила фитнес-тренер Мария Артамонова.

Если выполнение этих упражнений стало для вас легким, добавьте утяжелители. Это могут быть гантели или обычные бутылки с водой. Постепенное увеличение нагрузки поможет достичь рельефного пресса быстрее.

Тренировки на пресс стоя занимают всего 10 минут и подходят для занятий дома. Главное — заниматься регулярно, соблюдать правильную технику и следить за питанием, тогда результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы
Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя
Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке
5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
Наполнитель для кошачьего туалета не требует частой замены: советы по выбору
Высокий сахар повреждает сосуды и ускоряет старение организма
Квокка — самое позитивное животное на планете: особенности и символика
Неправильный выбор масла может стать причиной масложора на новых машинах
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Как засолить огурцы без кипячения: быстрый метод, который идеально подходит для жаркого лета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.