Жир на животе не любит этих движений: упражнения стоя, которые разрушают его

Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя

3:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большинство людей привыкли качать пресс из положения лежа, но упражнения стоя тоже эффективны. Они подходят тем, кому сложно заниматься на полу, и помогают включить в работу не только мышцы живота, но и спину, ноги и плечи.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

"Накачать пресс дома простыми упражнениями вполне реально, главное — регулярность и правильное питание", — считает фитнес-тренер Мария Артамонова.

Как добиться результата

Мария Артамонова отмечает, что тренировки должны проходить через день. При этом важен рацион: 80% питания должно быть сбалансированным, а на "вредности" отводится не больше 20%. Не стоит вводить строгие ограничения, чтобы избежать срывов.

"Достаточно трех основных приемов пищи и двух перекусов. И помните про водный баланс: 30 мл на 1 кг веса, но без насилия над собой", — добавила фитнес-тренер Мария Артамонова.

Перед тренировкой обязательно разомнитесь, а между упражнениями делайте короткие перерывы. Следите за осанкой: спина должна быть прямой.

Скручивания с подъемом колен

Это упражнение напоминает классическое скручивание, но выполняется стоя.

Как выполнять:

Встаньте прямо, руки вытяните перед собой. Поднимайте левое колено к правому локтю, чтобы они соприкоснулись. Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороны.

Сделайте по 10 повторений на каждую сторону. Чтобы усложнить упражнение, используйте утяжелители на руки и ноги.

Скручивания с подъемом прямых ног

Это упражнение задействует прямую и нижнюю мышцы живота.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите руки над головой, сцепив кисти в замок. Поднимайте прямую правую ногу, тянитесь руками к ее пальцам. Вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.

Выполните 15-20 раз. Такое упражнение помогает убрать жир с живота и укрепить пресс.

Боковые скручивания

Это упражнение прорабатывает косые мышцы живота.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки смотрят наружу. Руки закрепите за головой. Поднимайте согнутую левую ногу к левому локтю, затем правую ногу к правому локтю.

Можно делать поочередно или по 10 повторений на каждую сторону.

Прыжки с поворотом корпуса

Эффективное упражнение для сжигания калорий и укрепления мышц живота.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги вместе. Согните руки в локтях и держите их перед собой. Начинайте прыгать, одновременно поворачивая плечи и бедра в разные стороны.

Продолжайте 40-50 секунд. Со временем увеличивайте продолжительность.

"Прыжки с поворотом отлично сжигают жир и развивают выносливость", — пояснила фитнес-тренер Мария Артамонова.

Если выполнение этих упражнений стало для вас легким, добавьте утяжелители. Это могут быть гантели или обычные бутылки с водой. Постепенное увеличение нагрузки поможет достичь рельефного пресса быстрее.

Тренировки на пресс стоя занимают всего 10 минут и подходят для занятий дома. Главное — заниматься регулярно, соблюдать правильную технику и следить за питанием, тогда результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

