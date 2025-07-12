Это упражнение сжигает жир так, будто вы бежите марафон — не выходя из дома

Видео домашних тренировок известного малайзийского фитнес-тренера и блогера Джордана Йео набрали десятки миллионов просмотров в социальных сетях. Особенно популярными они стали во время карантина, когда люди искали эффективные упражнения, не посещая спортзал.
"Его тренировки помогают заниматься дома и держать тело в тонусе без специального оборудования", — отметил фитнес-тренер Даниил Коршунов.
Новый комплекс Йео сочетает движения для грудных, плечевых, спинных мышц и ног. По сути, это модификация берпи — универсального упражнения, которое тренеры называют "королем фитнеса".
Классическое берпи сочетает планку, отжимание и прыжок. Оно развивает выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему, ускоряет метаболизм и помогает сжечь большое количество калорий. Например, за полчаса активного выполнения можно потратить от 240 до 355 ккал.
Комплекс Йео задействует все тело. Он сочетает элементы силовой тренировки и кардио-нагрузки, укрепляет мышцы, развивает координацию и корректирует осанку. По своей сути упражнение похоже на кроссфит, где используются высокоинтенсивные интервальные тренировки.
"Этот комплекс подходит каждому в качестве утренней зарядки или разминки перед тренировкой. Он включает все основные группы мышц", — добавил фитнес-тренер Даниил Коршунов.
Для тренировки потребуется только коврик.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Согните колени, наклонитесь и поставьте руки на пол.
Перенесите вес тела на руки и выйдите в планку.
Из планки выполните отжимание, опускаясь на пол.
Лежа на животе, разведите руки в стороны.
Одновременно оторвите руки и ноги от пола, прогнувшись в спине. Задержитесь на несколько секунд. Это движение напоминает упражнение "лодочка", но с руками в стороны.
Верните руки в позицию для отжимания и выполните его.
Вернитесь в планку, подтяните ноги к рукам прыжком, переходя в присед.
Выполните прыжок вверх с хлопком над головой.
Повторите комплекс минимум 10 раз. Новичкам подойдет 10-15 повторений, а более подготовленным спортсменам — два подхода по 20 повторений.
Во время этого упражнения активно задействуются:
грудные мышцы — при прыжке в планку и отжиманиях;
мышцы спины, поясницы и ягодиц — при прогибе "лодочка";
плечевые мышцы — при отжиманиях и подъемах корпуса;
мышцы пресса — при подтягивании ног к рукам в присед;
мышцы ног — при прыжке вверх.
Упражнение универсальное и подходит для выполнения дома, на улице или в зале. Вам не потребуется тренажеры или дополнительный инвентарь. Главное — коврик для комфорта и желание тренироваться.
Модифицированное берпи от Джордана Йео — это идеальная тренировка для всего тела. Оно сочетает кардио-нагрузку и силовые элементы, укрепляет мышцы, повышает выносливость и подходит всем, кто хочет тренироваться эффективно без сложного оборудования.
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