Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний метод переработки рулона туалетной бумаги в салфетки
Проект "Москвич" может закрыться из-за убытков и низких продаж
Маска от черных точек из угля и желатина очищает кожу за одну процедуру
Коллаген в холодце: как он влияет на суставы и кожу и насколько помогает сохранить молодость
Пляж Сан-Вито-Ло-Капо признан одним из лучших в Италии по версии Legambiente
Садовод Беннетт рекомендует методы удаления ядовитого дуба с участка
Учёные объяснили, как астероид 66 млн лет назад повлиял на эволюцию человека
Какие позы йоги полезны после 40 лет — советы тренеров
Певица Елена Ваенга призналась в своих взглядах на внешность

Это упражнение сжигает жир так, будто вы бежите марафон — не выходя из дома

Джордан Йео показал упражнение для всех групп мышц в домашних условиях
3:38
Спорт

Видео домашних тренировок известного малайзийского фитнес-тренера и блогера Джордана Йео набрали десятки миллионов просмотров в социальных сетях. Особенно популярными они стали во время карантина, когда люди искали эффективные упражнения, не посещая спортзал.

девушка делает берпи дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка делает берпи дома

"Его тренировки помогают заниматься дома и держать тело в тонусе без специального оборудования", — отметил фитнес-тренер Даниил Коршунов.

Что за упражнение предлагает тренер

Новый комплекс Йео сочетает движения для грудных, плечевых, спинных мышц и ног. По сути, это модификация берпи — универсального упражнения, которое тренеры называют "королем фитнеса".

В чем польза берпи

Классическое берпи сочетает планку, отжимание и прыжок. Оно развивает выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему, ускоряет метаболизм и помогает сжечь большое количество калорий. Например, за полчаса активного выполнения можно потратить от 240 до 355 ккал.

Почему модифицированное берпи эффективно

Комплекс Йео задействует все тело. Он сочетает элементы силовой тренировки и кардио-нагрузки, укрепляет мышцы, развивает координацию и корректирует осанку. По своей сути упражнение похоже на кроссфит, где используются высокоинтенсивные интервальные тренировки.

"Этот комплекс подходит каждому в качестве утренней зарядки или разминки перед тренировкой. Он включает все основные группы мышц", — добавил фитнес-тренер Даниил Коршунов.

Как выполнять упражнение

Для тренировки потребуется только коврик.

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Согните колени, наклонитесь и поставьте руки на пол.

  3. Перенесите вес тела на руки и выйдите в планку.

  4. Из планки выполните отжимание, опускаясь на пол.

  5. Лежа на животе, разведите руки в стороны.

  6. Одновременно оторвите руки и ноги от пола, прогнувшись в спине. Задержитесь на несколько секунд. Это движение напоминает упражнение "лодочка", но с руками в стороны.

  7. Верните руки в позицию для отжимания и выполните его.

  8. Вернитесь в планку, подтяните ноги к рукам прыжком, переходя в присед.

  9. Выполните прыжок вверх с хлопком над головой.

Повторите комплекс минимум 10 раз. Новичкам подойдет 10-15 повторений, а более подготовленным спортсменам — два подхода по 20 повторений.

Какие мышцы работают при выполнении

Во время этого упражнения активно задействуются:

  • грудные мышцы — при прыжке в планку и отжиманиях;

  • мышцы спины, поясницы и ягодиц — при прогибе "лодочка";

  • плечевые мышцы — при отжиманиях и подъемах корпуса;

  • мышцы пресса — при подтягивании ног к рукам в присед;

  • мышцы ног — при прыжке вверх.

Можно ли делать дома

Упражнение универсальное и подходит для выполнения дома, на улице или в зале. Вам не потребуется тренажеры или дополнительный инвентарь. Главное — коврик для комфорта и желание тренироваться.

Модифицированное берпи от Джордана Йео — это идеальная тренировка для всего тела. Оно сочетает кардио-нагрузку и силовые элементы, укрепляет мышцы, повышает выносливость и подходит всем, кто хочет тренироваться эффективно без сложного оборудования.

Уточнения

Марафо́н — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Проект "Москвич" может закрыться из-за убытков и низких продаж
Маска от черных точек из угля и желатина очищает кожу за одну процедуру
Коллаген в холодце: как он влияет на суставы и кожу и насколько помогает сохранить молодость
Пляж Сан-Вито-Ло-Капо признан одним из лучших в Италии по версии Legambiente
Садовод Беннетт рекомендует методы удаления ядовитого дуба с участка
Учёные объяснили, как астероид 66 млн лет назад повлиял на эволюцию человека
Какие позы йоги полезны после 40 лет — советы тренеров
Певица Елена Ваенга призналась в своих взглядах на внешность
Венгерские исследователи установили кратковременный эффект радости от новых питомцев
Названы 7 напитков, которые помогают восстановиться после алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.