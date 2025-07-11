Сон без пробуждений: эти вечерние упражнения запускают режим восстановления

Лучшие вечерние упражнения для глубокого сна по совету физиотерапевта

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Бывает, что даже после восьми часов сна человек просыпается с ощущением усталости. По словам специалистов, восстановлению помогают вечерние ритуалы, включая специальные упражнения, которые расслабляют тело и помогают быстрее уснуть.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Как усилить эффект от упражнений

Чтобы занятия были максимально полезными, важно создать подходящую атмосферу. Тренеры рекомендуют затемнить комнату, зажечь ночник или свечи, включить спокойную музыку и полностью сосредоточиться на своих ощущениях.

Наклоны вперед сидя

Это упражнение сочетает легкую растяжку с заземлением и расслаблением.

Как выполнять: сядьте на пол, вытянув ноги. На вдохе потянитесь руками вверх, а на выдохе мягко уходите в наклон, стараясь коснуться голеней или стоп. Если чувствуете сильное натяжение под коленями, слегка согните ноги. Задержитесь в наклоне на 1-2 минуты и повторите 6-8 раз в медленном ритме.

Кошка-корова

Это одно из самых популярных упражнений йоги, которое снимает зажимы в позвоночнике и помогает уменьшить тревожность.

Как выполнять: встаньте на четвереньки. На вдохе прогните спину, направляя взгляд вверх, а на выдохе округлите спину, прижимая подбородок к груди. Повторите цикл 8-10 раз.

Скрутка лежа

Скрутка помогает снять напряжение с поясницы и расслабить спину после рабочего дня.

Как выполнять: лягте на спину, подтяните правое колено к груди, затем опустите его влево, стараясь удерживать плечи прижатыми к полу. Руки раскиньте в стороны. Задержитесь в этом положении на 1-2 минуты и поменяйте сторону. При желании добавьте мягкие перекаты вправо и влево с круглой спиной.

Поза ребенка

Это упражнение знакомо всем, кто практикует йогу, и подходит для завершения тренировки.

Как выполнять: сядьте на пятки, разведите колени в стороны, лоб опустите на пол или подушку, а руки вытяните вперед. Дышите спокойно и оставайтесь в позе 1-2 минуты.

Ноги на стену

Эта поза особенно полезна тем, кто много времени проводит на ногах или страдает от отеков.

Как выполнять: лягте на пол у стены, поднимите ноги вверх, положив их на стену. Руки раскиньте по сторонам. Для большего комфорта можно подложить под таз подушку. Оставайтесь в этом положении 3-5 минут.

"Ноги на стену — лучшее упражнение при отечности и чувстве тяжести в ногах", — добавила физиотерапевт Анна Морозова.

Дыхательные практики для сна

Кроме физических упражнений, расслаблению помогают дыхательные практики. Например, техника "4-7-8" позволяет замедлить сердцебиение и настроить организм на отдых.

Как выполнять: вдохните через нос на 4 счета, задержите дыхание на 7 счетов, затем медленно выдыхайте через рот на 8 счетов. Повторите 4-6 циклов. Делайте это в кровати или сидя в удобной позе.

Почему вечерняя практика так важна

По мнению врачей, такие упражнения не только снимают мышечное напряжение, но и помогают мозгу переключиться с задач дня на отдых. Регулярная практика улучшает качество сна и делает пробуждение легким.

"Люди часто недооценивают вечернюю зарядку. Она не про энергичность, а про умение отпустить все ненужное перед сном", — считает психолог-сомнолог Дмитрий Лебедев.

Как превратить вечернюю тренировку в ритуал

Повторяйте комплекс каждый вечер в одно и то же время, чтобы организм привык к новому распорядку. Делайте упражнения без спешки, в спокойной обстановке. Со временем вы заметите, что засыпаете быстрее, а сон становится глубже.

Всего 10-15 минут на простые упражнения перед сном помогут снять усталость, расслабить тело и улучшить качество отдыха. Главное — заниматься с вниманием к себе и своим ощущениям.

Уточнения

Заря́дка — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.

