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Секрет стройности без спорта: как напиток меняет не только настроение, но и процент жира в теле

Как у потребление двух-трёх чашек кофе снижает процент жира у женщин
2:32
Спорт

Учёные из Университета Англия Раскин проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания США, чтобы понять связь между употреблением кофе и уровнем жира в организме у женщин.

Чашка кофе
Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Регулярное потребление кофе снижает процент жира у женщин

Оказалось, что женщины, которые пьют две-три чашки кофе в день, имеют заметно меньше подкожного и висцерального жира — по сравнению с теми, кто пьет кофе редко или совсем не пьет. В группе женщин 20-44 лет снижение ожирения составило 3,4%, а у женщин 45-69 лет для такого же результата потребовалось выпивать уже четыре и более чашек. В среднем же для всех возрастов у тех, кто употреблял кофе 2–3 раза в день, процент жира был на 2,8% ниже.

Связь между кофе и уменьшением жира сохранялась даже с учётом других факторов, таких как содержание кофеина, курение и хронические заболевания. Особенно важен эффект на висцеральный жир — опасный жир вокруг внутренних органов, который связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

У мужчин такая связь также была, но менее выражена. В возрасте 20–44 лет две-три чашки кофе в день ассоциировались со снижением общего жира на 1,3%, а висцерального — на 1,8%.

Безопасные нормы и возможные риски потребления кофе

По оценкам, в мире ежегодно потребляют около семи миллионов тонн кофе. Безопасной нормой считается около четырёх чашек в день, а две порции считаются допустимыми даже для беременных. При этом чрезмерное употребление кофе может нанести вред здоровью.

Исследования показывают, что в кофе могут быть биологически активные вещества, помимо кофеина, которые влияют на вес и могут помочь в борьбе с ожирением. Возможно, кофе или его активные компоненты стоит включить в стратегии здорового питания для снижения риска хронических заболеваний, связанных с ожирением.

Результаты носят наблюдательный характер, и причинно-следственную связь установить сложно. Также важно учитывать индивидуальные особенности организма и региональные различия. Для точных рекомендаций нужны дополнительные исследования.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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