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Тело игнорирует тренировки в неправильное время: как биочасы превращают бег в пустую трату сил

Исследование PNAS показало эффективность утренних тренировок для снижения веса
2:57
Спорт

Этот вопрос давно волнует не только фитнес-энтузиастов, но и учёных. И, похоже, исследователи из Швеции и Дании сделали шаг к ответу — правда, пока только на мышах.

Утренние тренировки
Фото: Designed by Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утренние тренировки

Что и зачем изучали

Специалисты из Каролинского института (Швеция) и Копенгагенского университета (Дания) провели эксперимент, чтобы выяснить, как время тренировок влияет на метаболизм и процессы сжигания жира. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Почему это важно

Исследование затрагивает одну из ключевых тем современной медицины: ожирение и малоподвижный образ жизни — главные факторы риска развития диабета 2 типа. Регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание — стандартные рекомендации для профилактики. Однако в этот раз учёные решили копнуть глубже и изучить связь между внутренними циркадными часами организма и эффективностью тренировок.

Как работают циркадные ритмы

Циркадные ритмы — это биологические часы, встроенные почти во все клетки нашего тела. Они синхронизируются с внешней средой и регулируют физиологические процессы на протяжении суток. Исследователи хотели понять, насколько эти ритмы могут влиять на метаболизм жира при физических нагрузках.

Что делали в эксперименте

В ходе эксперимента мышей заставляли бегать в разное время суток, а затем каждые четыре часа у них брали образцы жировой ткани. Это позволило проследить, какие гены активируются после тренировок и как это влияет на расщепление жиров.

Результаты оказались любопытными: тренировки в утренние часы вызывали заметно более активную экспрессию генов, связанных с термогенезом (выработкой тепла) и расщеплением жиров. Это говорит о более высоком уровне метаболической активности в начале дня. Более того, эффект не зависел от приёма пищи — важный нюанс для планирования режимов тренировок и питания.

"Наши результаты показывают, что физические упражнения по утрам могут быть более эффективными, чем по вечерам, с точки зрения ускорения метаболизма и сжигания жира. Если это так, они могут оказаться полезными для людей с избыточным весом", — отметил профессор физиологии Джулин Р. Зират из Каролинского института.

А что с людьми

Тем не менее исследователи подчёркивают: делать поспешные выводы пока рано. Эксперимент проводился на мышах — и хотя их физиология во многом похожа на человеческую, эти животные активны ночью, в отличие от нас. Это важно учитывать при интерпретации результатов. Учёные считают, что необходимы дополнительные исследования уже с участием людей, прежде чем давать универсальные рекомендации.

Уточнения

Трениро́вка — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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