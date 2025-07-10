Новое вещество переписало законы похудения: этот металл заставил жир таять, а мышцы расти

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Эксперимент в Египте: золото уменьшает ожирение без потери мышц
3:56
Спорт

Египетские исследователи нашли неожиданный способ борьбы с ожирением, который может изменить подход к лечению лишнего веса. В эксперименте на лабораторных крысах микроскопические частицы золота не только уменьшили жировую прослойку, но и способствовали росту мышц и восстановлению печени.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Лишний вес — глобальная проблема

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 16% взрослого населения планеты страдают от избыточной массы тела. Это повышает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Поэтому поиск безопасных и эффективных способов снижения веса — одна из ключевых задач современной медицины.

Чем лечат ожирение сейчас

Один из самых популярных препаратов — «Оземпик» — действительно снижает массу тела, но вместе с жировой тканью уходит и мышечная, что может быть опасно. Мышцы отвечают за выработку миокинов — важных соединений, регулирующих метаболизм и общее состояние организма.

Другой препарат — «Орлистат» — действует иначе. Он блокирует липазу, фермент, расщепляющий жиры, из-за чего они выводятся из организма, не усваиваясь. Но эффективность невелика — до 6%, а побочные эффекты включают диарею, боль в животе и нагрузку на печень при длительном приёме.

Идеальный препарат должен снижать только жировую массу, не затрагивая мышечную ткань и не нанося вреда внутренним органам.

Исследование египетских ученых

Специалисты из Александрийского университета решили протестировать золотые наночастицы — мельчайшие частицы золота, которые легко проникают в клетки организма и обладают химической инертностью. Они предположили, что в жировой ткани частицы могут активировать расщепление жиров и снижать уровень токсинов, которые накапливаются при ожирении.

Для эксперимента лабораторных крыс разделили на шесть групп:

  • контрольная — получала обычный рацион;
  • группа с ожирением — питалась жирной пищей без лечения;
  • четыре экспериментальные — получали золотые наночастицы в разных дозировках (высокая — 52,33 мкг/кг и низкая — 5,21 мкг/кг, ежедневно или раз в неделю);
  • шестая группа — принимала «Орлистат».

Все препараты вводили внутримышечно. Исследование длилось 9 недель. Затем оценивали вес, состав тела, состояние печени и показатели крови.

Впечатляющие результаты

Самый заметный эффект показали крысы, которые получали высокую дозу золотых наночастиц ежедневно или раз в неделю:

  • снижение жировой массы — на 50%;
  • увеличение мышечной массы — на 6%.

«Орлистат» также помог снизить жировую массу, но мышечная осталась без изменений.

Улучшение состояния печени

Исследование тканей печени показало: у крыс на золотых наночастицах восстановились митохондрии, исчезли воспалительные процессы, а клетки начали активно регенерировать. Особенно это проявилось в группе с ежедневным введением высокой дозы. У группы на «Орлистате» также наблюдались улучшения, но они были значительно слабее.

Показатели крови

Крысы с золотыми инъекциями показали улучшенные показатели:

  • нормализация уровня сахара;
  • снижение холестерина;
  • значительное уменьшение уровня малондиальдегида — маркера клеточного окислительного стресса.

Эти данные подтвердили: золотые наночастицы оказались более эффективными и безопасными, чем существующие препараты.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

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