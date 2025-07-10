Карта болельщика остаётся: почему Государственная Дума отказалась отменить систему Fan ID

На пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации отклонили законопроект, который предлагал отменить систему идентификации зрителей на футбольных стадионах, известную как карта болельщика (Fan ID). Инициатива вызвала оживлённое обсуждение среди законодателей и спортивных фанатов.
Законопроект был направлен на отмену Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"". Этот закон с 1 июня 2022 года ввёл обязательную идентификацию и аутентификацию зрителей и участников официальных спортивных соревнований, указанных в распоряжении правительства РФ. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, Суперфинала Кубка России и Суперкубка России, сообщило "РИА Новости Спорт".
Противники законопроекта утверждали, что система Fan ID создаёт неудобства для болельщиков, затрудняет доступ на стадионы и нарушает их права на свободу передвижения. Они также отмечали, что дополнительные проверки и необходимость оформления карты отвлекают внимание от спортивных событий и снижают посещаемость матчей.
Сторонники системы, в свою очередь, подчёркивали, что карта болельщика помогает обеспечить безопасность на стадионах и предотвратить возможные инциденты. Они указывали на успешный опыт других стран, где подобные меры уже применяются, и отмечали, что система Fan ID способствует борьбе с нелегальными болельщиками и фан-секторами.
Таким образом, законопроект не получил достаточной поддержки в парламенте, и система идентификации зрителей на футбольных матчах, вероятно, останется в силе.
Паспорт болельщика (Fan ID, Карта болельщика) — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей.
Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.