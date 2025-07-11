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Главная ошибка худеющих и качков — игнорировать эти два процесса

Что такое анаболизм и катаболизм: различия и влияние на метаболизм
4:39
Спорт

Если вы тренируетесь, хотите похудеть или набрать мышечную массу, то наверняка сталкивались с терминами анаболизм и катаболизм. Это два ключевых метаболических процесса, которые ежедневно влияют на вашу фигуру, энергию и самочувствие. Разбираемся, что это такое, в чем их разница и как научиться использовать их себе на пользу.

Анаболизм и катаболизм: две стороны метаболизма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Анаболизм и катаболизм: две стороны метаболизма

Метаболизм — основа жизни

Метаболизм — это все химические реакции в организме, которые поддерживают жизнь. Он делится на два противоположных направления:

  • Анаболизм: процесс созидания: организм использует энергию и строительные материалы для создания тканей (например, мышц).
  • Катаболизм: процесс разрушения: сложные вещества расщепляются на простые, и из этого высвобождается энергия.

Правильный баланс между этими процессами — ключ к устойчивому прогрессу в спорте, здоровье и телосложении.

Что такое анаболизм

Анаболизм — это фаза восстановления и роста. После тренировок в организме начинается активный синтез белка, пополнение запасов гликогена, укрепление связок и костей.

Этому способствуют:

  • Гормоны (тестостерон, инсулин, гормон роста).
  • Достаточное количество белка, углеводов и полезных жиров.
  • Качественный сон (особенно глубокие фазы).
  • Профицит калорий.
  • Силовые тренировки, вызывающие микроразрывы мышц.

Без анаболизма невозможно ни нарастить мышцы, ни полноценно восстановиться после физической нагрузки.

Что такое катаболизм

Катаболизм — это процесс, при котором организм получает энергию, расщепляя белки, жиры и углеводы. Это происходит, когда телу нужен «топливо» — во время тренировок, стрессов или при нехватке калорий.

Катаболизм помогает

  • Сжигать жир (расщепление жировых клеток).
  • Производить энергию (из глюкозы и гликогена).
  • Обновлять поврежденные клетки.

Проблема возникает, если катаболизм выходит из-под контроля — тогда вместе с жиром начинают сгорать и мышцы.

В чём разница между анаболизмом и катаболизмом

Вот как эти процессы отличаются друг от друга:

Анаболизм — это:

  • Рост мышц и восстановление тканей.
  • Требует поступления энергии (калорий) и нутриентов.
  • Активен после еды, отдыха и тренировок.
  • Запускается при положительном энергетическом балансе.
  • Укрепляет организм и способствует набору массы.

Катаболизм — это:

  • Распад тканей для получения энергии.
  • Возникает при дефиците калорий или стрессе.
  • Активен во время физической нагрузки, голода, болезни.
  • Помогает сжигать жир и обеспечивать организм энергией.

Как управлять этими процессами

Всё зависит от цели.

Если вы хотите набрать мышечную массу

  • Создайте умеренный профицит калорий: +300–500 ккал.
  • Тренируйтесь 3–5 раз в неделю с отягощением.
  • Ешьте достаточно белка: 1,6–2,2 г на кг веса.
  • Спите не менее 7–8 часов в сутки.
  • Избегайте хронического стресса.

Если ваша цель — похудение с сохранением мышц

  • поддерживайте дефицит калорий: –300–500 ккал.
  • совмещайте силовые тренировки с умеренным кардио.
  • следите за уровнем белка — он по-прежнему должен быть высоким.
  • контролируйте стресс, избегайте недосыпа.

Если вы просто хотите оставаться в форме:

  • Стремитесь к энергетическому балансу (потребляйте столько же, сколько тратите).
  • Тренируйтесь 2–4 раза в неделю, чередуя кардио и силовые форматы.
  • Придерживайтесь сбалансированного рациона.
  • Следите за качеством отдыха и уровнями стресса.

Главное — соблюдать баланс

Анаболизм и катаболизм — это не враги, а две части одной системы. Один строит и восстанавливает, другой — очищает и обеспечивает энергией. Чтобы тело функционировало правильно, оба процесса должны работать сбалансировано.

Задача не в том, чтобы полностью подавить катаболизм (это невозможно), а в том, чтобы научиться управлять переключением между режимами. И тогда организм будет не просто «выживать», а прогрессировать: в силе, выносливости и внешнем виде.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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