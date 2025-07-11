Главная ошибка худеющих и качков — игнорировать эти два процесса

Что такое анаболизм и катаболизм: различия и влияние на метаболизм

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Если вы тренируетесь, хотите похудеть или набрать мышечную массу, то наверняка сталкивались с терминами анаболизм и катаболизм. Это два ключевых метаболических процесса, которые ежедневно влияют на вашу фигуру, энергию и самочувствие. Разбираемся, что это такое, в чем их разница и как научиться использовать их себе на пользу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Анаболизм и катаболизм: две стороны метаболизма

Метаболизм — основа жизни

Метаболизм — это все химические реакции в организме, которые поддерживают жизнь. Он делится на два противоположных направления:

Анаболизм: процесс созидания: организм использует энергию и строительные материалы для создания тканей (например, мышц).

процесс созидания: организм использует энергию и строительные материалы для создания тканей (например, мышц). Катаболизм: процесс разрушения: сложные вещества расщепляются на простые, и из этого высвобождается энергия.

Правильный баланс между этими процессами — ключ к устойчивому прогрессу в спорте, здоровье и телосложении.

Что такое анаболизм

Анаболизм — это фаза восстановления и роста. После тренировок в организме начинается активный синтез белка, пополнение запасов гликогена, укрепление связок и костей.

Этому способствуют:

Гормоны (тестостерон, инсулин, гормон роста).

Достаточное количество белка, углеводов и полезных жиров.

Качественный сон (особенно глубокие фазы).

Профицит калорий.

Силовые тренировки, вызывающие микроразрывы мышц.

Без анаболизма невозможно ни нарастить мышцы, ни полноценно восстановиться после физической нагрузки.

Что такое катаболизм

Катаболизм — это процесс, при котором организм получает энергию, расщепляя белки, жиры и углеводы. Это происходит, когда телу нужен «топливо» — во время тренировок, стрессов или при нехватке калорий.

Катаболизм помогает

Сжигать жир (расщепление жировых клеток).

Производить энергию (из глюкозы и гликогена).

Обновлять поврежденные клетки.

Проблема возникает, если катаболизм выходит из-под контроля — тогда вместе с жиром начинают сгорать и мышцы.

В чём разница между анаболизмом и катаболизмом

Вот как эти процессы отличаются друг от друга:

Анаболизм — это:

Рост мышц и восстановление тканей.

Требует поступления энергии (калорий) и нутриентов.

Активен после еды, отдыха и тренировок.

Запускается при положительном энергетическом балансе.

Укрепляет организм и способствует набору массы.

Катаболизм — это:

Распад тканей для получения энергии.

Возникает при дефиците калорий или стрессе.

Активен во время физической нагрузки, голода, болезни.

Помогает сжигать жир и обеспечивать организм энергией.

Как управлять этими процессами

Всё зависит от цели.

Если вы хотите набрать мышечную массу

Создайте умеренный профицит калорий: +300–500 ккал.

Тренируйтесь 3–5 раз в неделю с отягощением.

Ешьте достаточно белка: 1,6–2,2 г на кг веса.

Спите не менее 7–8 часов в сутки.

Избегайте хронического стресса.

Если ваша цель — похудение с сохранением мышц

поддерживайте дефицит калорий: –300–500 ккал.

совмещайте силовые тренировки с умеренным кардио.

следите за уровнем белка — он по-прежнему должен быть высоким.

контролируйте стресс, избегайте недосыпа.

Если вы просто хотите оставаться в форме:

Стремитесь к энергетическому балансу (потребляйте столько же, сколько тратите).

Тренируйтесь 2–4 раза в неделю, чередуя кардио и силовые форматы.

Придерживайтесь сбалансированного рациона.

Следите за качеством отдыха и уровнями стресса.

Главное — соблюдать баланс

Анаболизм и катаболизм — это не враги, а две части одной системы. Один строит и восстанавливает, другой — очищает и обеспечивает энергией. Чтобы тело функционировало правильно, оба процесса должны работать сбалансировано.

Задача не в том, чтобы полностью подавить катаболизм (это невозможно), а в том, чтобы научиться управлять переключением между режимами. И тогда организм будет не просто «выживать», а прогрессировать: в силе, выносливости и внешнем виде.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

