Стальные ноги и идеальная осанка, этот вид приседаний работает, как магия

Приседания с гирей и резинкой улучшают метаболизм и выносливость

4:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Приседания — это не просто упражнение для ног. Они тренируют всё тело, укрепляют мышцы, помогают держать спину прямой и улучшают осанку. Регулярная практика приседаний делает движения в жизни проще — становится легче ходить, бегать, подниматься по лестнице и даже просто вставать со стула. Помимо этого, приседания ускоряют метаболизм и помогают сжигать больше калорий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) приседания с гирей девушка

Основные мышцы, которые работают при приседаниях

Когда человек приседает, у него активно включаются квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и икроножные мышцы. Это развивает силу и выносливость нижней части тела, что особенно важно не только для спортсменов, но и для любого, кто хочет оставаться активным и здоровым с возрастом.

Как приседания помогают корпусу

Многие думают, что при приседаниях работают только ноги, но на самом деле это отличная тренировка для пресса и поясницы. Напряжение кора при этом упражнении улучшает баланс и устойчивость всего тела. Более сильный пресс также снижает риск травм и болей в спине во время других нагрузок.

Профилактика травм благодаря приседаниям

Регулярные приседания укрепляют не только мышцы, но и сухожилия, связки и кости вокруг коленей и бедер. Это повышает стабильность суставов и делает движения безопаснее, уменьшая риск травм в спорте и в быту.

Влияние приседаний на сжигание жира

Приседания — одно из лучших упражнений для тех, кто хочет снизить процент жира в организме. Это сложное многосуставное движение, при котором тратится много энергии. К тому же улучшается взрывная сила и скорость, что полезно для любых видов спорта.

Как приседания укрепляют кости

Мало кто знает, но приседания также увеличивают минеральную плотность костей. Это особенно важно для профилактики остеопороза и сохранения здоровья скелета в зрелом возрасте.

Штанга — не единственный вариант

Приседания со штангой на плечах считаются базой в тренировках силы. Однако они требуют наличия специального оборудования и чаще всего выполняются в зале. К тому же основная нагрузка при таком варианте ложится на заднюю цепь — ягодицы и подколенные сухожилия.

Зачем использовать фитнес-резинку

Если добавить к кубковым приседаниям фитнес-резинку, упражнение становится ещё эффективнее. Резинка даёт дополнительное сопротивление как при опускании вниз, так и при подъёме вверх. За счёт этого мышцы работают более интенсивно, а движение становится взрывным.

Преимущества тренировки с гирей и резинкой

Приседания с гирей и резинкой развивают ловкость, силу и устойчивость. Верхняя часть тела и корпус активно включаются для стабилизации, а нижняя часть генерирует максимальную энергию. Такой вариант отлично подходит тем, кто тренируется дома, ведь для него не требуется стойка и штанга. Достаточно одной гири и резинки.

Как правильно выполнять приседания с гирей и фитнес-резинкой

Сначала нужно зафиксировать петлевую ленту на пояснице и провести её между ног, встав ногами на другой конец. Стопы ставятся немного шире плеч, носки развёрнуты наружу примерно на 30 градусов. Гирю берут за рога ручкой вниз и удерживают чуть ниже подбородка. Приседать следует так, чтобы локти проходили между коленями. Опускайтесь медленно на два-три счёта и поднимайтесь за один счёт, сохраняя спину прямой и напряжённой. Это поможет максимально включить все мышцы и развить взрывную силу.

Кубковые приседания с резинкой: для кого подойдут

Этот вариант тренировки универсален. Он подходит новичкам, которые хотят научиться правильно приседать, и опытным атлетам, которым необходимо разнообразить тренировку. Кроме того, такой тип нагрузки улучшает подвижность и снижает риск травм.

"Даже профессиональные тяжелоатлеты могут извлечь пользу из кубковых приседаний с резинкой, так как это помогает укрепить корпус и улучшить технику", — пояснил сертифицированный фитнес-тренер Стеф Раунтри.

Какими бы видами спорта вы ни занимались, приседания должны быть в вашей программе. Они помогают стать сильнее, быстрее, выносливее и защищают от травм. При этом нет необходимости ограничиваться только штангой — гири и фитнес-резинки открывают новые возможности для тренировки дома или в зале.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

