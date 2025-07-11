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Не фитнес, не йога, а лучше: чем цигун покоряет мир сегодня

Цигун для начинающих: дыхательные упражнения и медленные движения укрепляющие тело
4:38
Спорт

Цигун — это больше, чем просто гимнастика. Это система мягких, но эффективных упражнений, направленных на восстановление внутреннего равновесия, улучшение здоровья и профилактику болезней. В переводе с китайского "цигун" означает "работа с энергией ци" — невидимой, но ощутимой силой, отвечающей за жизненный тонус человека.

Фитнес на природе
Фото: Designed be Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фитнес на природе

Что такое энергия ци и как её тренируют

Энергия "ци" — это не мистика, а древняя философская концепция, суть которой в поддержании гармонии между телом, разумом и окружающей средой. В современном понимании — это способ запустить внутренние процессы самоисцеления, снизить стресс, улучшить дыхание и укрепить здоровье без экстремальных нагрузок.

Цигун не требует от вас спортивной подготовки. Это комплекс плавных движений, дыхательных техник и лёгкой медитации, которые можно освоить даже в пожилом возрасте или после болезни.

Истоки цигун: 5000 лет китайской мудрости

Цигун появился в Китае более пяти тысяч лет назад и вобрал в себя элементы:

  • Традиционной китайской медицины: в том числе акупунктурные принципы и дыхательные практики;
  • Медитации и осознанного дыхания: как способа восстановления психоэмоционального баланса;
  • Наблюдения за природой: многие движения повторяют пластику животных и стихии.

Из чего состоит комплекс Цигун

Практика делится на четыре ключевых направления:

Дыхательная гимнастика

  • Помогает расслабиться, успокоить ум и включить в работу дыхательную систему. Это первый шаг к восстановлению энергетического баланса.

Упражнения для позвоночника

  • Мягко укрепляют мышцы спины, снимают зажимы и улучшают осанку. Отлично подходят для офисных работников и всех, кто много сидит.

Гимнастика для суставов

  • Разогревает и питает суставы, повышает подвижность и снижает риск артрита. Особенно полезна людям старше 40 лет.

Цигун для похудения

  • Успокаивает нервную систему, снижает эмоциональное переедание и помогает наладить обмен веществ.

Почему цигун — это не религия и не фитнес

Цигун не требует веры. Это прикладная практика, результаты которой можно почувствовать уже после нескольких занятий. В отличие от фитнеса, где акцент на пульсе, поте и мышечной боли, цигун работает тоньше: он успокаивает, укрепляет изнутри и восстанавливает тело на клеточном уровне.

Для цигун важны не калории, а энергия. И вместо "сожжённых граммов" вы получаете стабильное дыхание, глубокий сон и ощущение силы.

Кому подойдёт цигун

Практически каждому:

  • Тем, кто восстанавливается после болезни.
  • Людям с сидячим образом жизни.
  • Пожилым.
  • Тем, кто хочет снизить уровень тревоги и стресса.
  • Всем, кто ищет способ заниматься собой без нагрузок и травм.

Цигун легко адаптируется под любой возраст и уровень подготовки. Даже если вы никогда не занимались ничем подобным — начните с простейших движений и наблюдайте, как тело отзывается.

Безопасен ли цигун для новичков

Да, если соблюдать два правила:

  • Не форсировать события: ваша цель — не сжечь калории, а почувствовать себя лучше.
  • Слушать тело: если какое-то движение вызывает дискомфорт, просто сократите амплитуду.

Практика безопасна даже при хронических заболеваниях, но в случае серьёзных проблем лучше проконсультироваться с врачом.

Цигун, йога и фитнес — в чём разница

  • Фитнес ориентирован на силу, выносливость и сжигание жира.
  • Йога работает с телом и умом через асаны, дыхание и медитацию.
  • Цигун мягко развивает тело, регулирует дыхание и восстанавливает энергию без перегрузки.

Хорошая новость — вы можете сочетать цигун с другими практиками. Например, заниматься йогой по утрам, а вечером — цигун для расслабления и снятия напряжения.

Цигун — это способ стать здоровее, не выходя из зоны комфорта

Это не тренировка в привычном смысле, а спокойная, глубокая и приятная практика, которая подходит всем, кто хочет жить дольше, лучше спать и меньше болеть. Вы не обязаны верить в энергию "ци" — достаточно попробовать. Тело всё поймёт само.

Уточнения

Цигу́н (кит. трад. 氣功, упр. 气功, пиньинь qìgōng) — это комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, выполняемые преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями, а также как составная часть китайских боевых практик .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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