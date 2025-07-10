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Торпедо могут распустить: что будет с клубом после возможного исключения из РПЛ

Торпедо под следствием: клуб вернулся в РПЛ — и тут же оказался под угрозой роспуска
2:40
Спорт

В ситуации вокруг московского "Торпедо" все меньше надежды на позитивный исход. Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца клуба Леонида Соболева, заявил, что после возможного исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) оспаривать это решение никто не собирается.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбол

"Думаю, оспаривать (исключение из РПЛ — ред.) никто не будет, команду просто распустят. Стадион будет достраиваться, его потом передадут молодежной команде", — сказал адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru.

Команда на грани: решение может стать окончательным

По словам юриста, решение о роспуске клуба в случае исключения уже принято. Ранее он подчеркнул, что для совладельца "Торпедо" Леонида Соболева это стало крайне тяжелым шагом, но другого выхода, похоже, не осталось.

10 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) должен рассмотреть вопрос об участии "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ. Поводом послужило громкое уголовное дело — руководство клуба подозревается в подкупе судей. Под следствием оказался целый ряд высокопоставленных функционеров.

Обещали РПЛ — могут не выйти даже в ФНЛ

Ирония в том, что "Торпедо" по итогам прошедшего сезона заняло второе место в Первой лиге (бывшая ФНЛ) и вернулось в высший дивизион впервые за несколько лет. Казалось бы, всё готово к новому старту: болельщики ликовали, игроки верили в будущее, а клуб планировал усиление. Однако теперь на повестке — возможный роспуск команды.

Если исключение из РПЛ всё-таки произойдёт, велика вероятность, что клуб прекратит существование как профессиональная структура. Стадион, по словам Алешкина, достроят, но использовать его будут уже молодёжные или юношеские команды.

Что дальше: спорт или уголовное дело

Расследование дела о подкупе судей может иметь последствия не только для клуба, но и для всей футбольной системы России. Если факты подтвердятся, "Торпедо" станет первым за многие годы клубом, фактически выведенным из Премьер-лиги по обвинению в коррупции.

"Ситуация сложная, и с юридической, и с моральной точки зрения. Но никто не будет бороться за сохранение команды любой ценой", — добавил Алешкин.

Судьба "Торпедо" теперь зависит не от спортивных достижений, а от решений дисциплинарных органов — и, похоже, обратного пути уже не осталось.

Уточнения

Футбо́л - командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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