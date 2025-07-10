Торпедо могут распустить: что будет с клубом после возможного исключения из РПЛ

В ситуации вокруг московского "Торпедо" все меньше надежды на позитивный исход. Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца клуба Леонида Соболева, заявил, что после возможного исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) оспаривать это решение никто не собирается.
"Думаю, оспаривать (исключение из РПЛ — ред.) никто не будет, команду просто распустят. Стадион будет достраиваться, его потом передадут молодежной команде", — сказал адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru.
По словам юриста, решение о роспуске клуба в случае исключения уже принято. Ранее он подчеркнул, что для совладельца "Торпедо" Леонида Соболева это стало крайне тяжелым шагом, но другого выхода, похоже, не осталось.
10 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) должен рассмотреть вопрос об участии "Торпедо" в следующем сезоне РПЛ. Поводом послужило громкое уголовное дело — руководство клуба подозревается в подкупе судей. Под следствием оказался целый ряд высокопоставленных функционеров.
Ирония в том, что "Торпедо" по итогам прошедшего сезона заняло второе место в Первой лиге (бывшая ФНЛ) и вернулось в высший дивизион впервые за несколько лет. Казалось бы, всё готово к новому старту: болельщики ликовали, игроки верили в будущее, а клуб планировал усиление. Однако теперь на повестке — возможный роспуск команды.
Если исключение из РПЛ всё-таки произойдёт, велика вероятность, что клуб прекратит существование как профессиональная структура. Стадион, по словам Алешкина, достроят, но использовать его будут уже молодёжные или юношеские команды.
Расследование дела о подкупе судей может иметь последствия не только для клуба, но и для всей футбольной системы России. Если факты подтвердятся, "Торпедо" станет первым за многие годы клубом, фактически выведенным из Премьер-лиги по обвинению в коррупции.
"Ситуация сложная, и с юридической, и с моральной точки зрения. Но никто не будет бороться за сохранение команды любой ценой", — добавил Алешкин.
Судьба "Торпедо" теперь зависит не от спортивных достижений, а от решений дисциплинарных органов — и, похоже, обратного пути уже не осталось.
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