Ваша тренировка может стать эффективнее: как подобрать рабочий вес, который всё меняет

Слишком лёгкий вес — нет прогресса. Слишком тяжёлый — риск травмы. А где золотая середина? Подбор правильного веса — это не прихоть, а основа эффективных тренировок. Независимо от того, тренируетесь вы ради силы, мышц или выносливости — отягощение должно быть вашим.
Потому что только с подходящей нагрузкой вы:
Тип цели — тип веса:
Главные ошибки:
Как подобрать свой рабочий вес?
Способ 1. Проба и ошибка
Начните с пустого грифа, выполните 12 повторов. Если слишком легко — добавьте 2,5-5 кг и снова попробуйте. Если последние 2-3 повтора даются тяжело, но с техникой — вы нашли свой вес.
Способ 2. Метод RPE (шкала субъективной нагрузки)
Представьте шкалу от 1 до 10:
Мышцы растут только тогда, когда вы даёте им новый вызов. Вот два подхода:
Важно: Если вес стал слишком лёгким — увеличьте. Слишком тяжело — откатитесь на 10% назад.
Для новичков лучший способ — метод проб. Опытным — правило RPE и периодизация. И всегда следите за техникой: прогресс без травм — это реально.
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