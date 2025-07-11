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Миф о 10 000 шагов развеян: врач назвала реальную цифру для здоровья

2500 шагов в день — новый стандарт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний
1:14
Спорт

Забудьте про 10 000 шагов в день — эксперт назвала реальную цифру. По словам врача физиотерапии Милики Макдауэлл, достаточно проходить всего 2500 шагов в день, чтобы уже снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Именно с этой отметки начинается заметная польза для организма. А вот если вы проходите меньше — организм получает тревожный сигнал: растёт вероятность инфаркта, инсульта и других опасных состояний.

Исследования показывают, что каждая тысяча шагов сверху дополнительно снижает риски: при 3500 — на 15%, при 5000 — уменьшаются проявления депрессии, а в диапазоне от 6000 до 8000 — оптимальный уровень активности для пожилых людей. Но ключевой вывод прост: если вы делаете меньше 2500 шагов в день, вы буквально идёте в сторону болезней.

Макдауэлл подчёркивает: эта цифра — не про фитнес, а про выживание. И хорошая новость в том, что 2500 шагов — это всего около 25 минут спокойной прогулки, пишет fitandwell.com.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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