Тренировки, которые превратили Брэда Питта в Ахиллеса — подробности от тренера

Тренировки Брэда Питта для Трои: что помогло ему стать легендой экрана

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Даффи Гейвер впервые подробно рассказал, как Брэд Питт готовил тело к роли Ахиллеса в "Трое".

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

По словам эксперта, актёр не просто выходил в спортзал — он буквально жил в режиме подготовки, тренируясь каждый день без исключений. Об этом сообщает Men Today.

Гейвер подчеркнул, что основной задачей было создать не просто мускулистую фигуру, а сбалансированное телосложение с чётким акцентом на спину, плечи и руки. По словам тренера, визуальный эффект в кадре зависел от того, насколько чётко очерчены эти зоны.

При этом они сознательно избегали избыточной прокачки груди — слишком массивная грудная клетка могла визуально уменьшить объём плеч и рук в кадре, чего следовало избежать.

Тренировочная программа включала отжимания — дважды в день, по пять подходов, каждый из которых состоял из десяти повторений. Также в арсенале были подтягивания, воздушные приседания, тяга верхнего блока к подбородку, работа с Т-грифом и гантелями в наклоне, а также гиперэкстензии, направленные на укрепление ягодиц и поясницы.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.

