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Живот исчезает, пресс появляется: упражнения, которые работают даже дома

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1:22
Спорт

Фитнес-эксперт Яна Стулень поделилась своим набором упражнений для крепкого и подтянутого пресса — причем, как она подчеркнула в беседе с "Чемпионатом", значительная часть этой программы не требует никакого оборудования.

Девушка выполняет упражнение на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет упражнение на спине

По словам тренера, начать можно с классики, проверенной годами: скручивания, подъёмы ног, "велосипед", касания пяток лёжа и планка на локтях — всё это можно выполнять в любом месте, даже дома, не используя ни гантели, ни резинки. Такие движения, как объяснила специалист, задействуют как прямую мышцу живота, так и косые, а также улучшают выносливость и контроль корпуса.

Тем, кто готов добавить нагрузки, Яна рекомендовала использовать отягощения. Для более глубокой проработки мышц живота она предложила три упражнения с гантелью — русский твист, перекрестные скручивания с касанием и скручивания к ногам. В завершение тренировки можно добавить подъемы из положения лёжа с фитнес-резинками — это, по словам Стулень, помогает укрепить не только пресс, но и мышцы кора в целом.

Как подчеркнула тренер, все эти упражнения можно чередовать, составляя свои собственные круговые тренировки, и регулярно менять акценты, чтобы избежать адаптации мышц и продолжать прогрессировать.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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