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Два простых упражнения, которые превратят ваше тело в произведение искусства

Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
1:34
Спорт

Обладатель шести титулов "Мистер Олимпия" Крис Бамстед поделился своим рецептом классической, эстетичной фигуры. В разговоре с изданием Men Today чемпион рассказал, какие упражнения считает ключевыми для создания гармоничного телосложения.

Набор мышечной массы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набор мышечной массы

По мнению Бамстеда, один из лучших способов развить верхнюю часть тела — это жим гантелей на наклонной скамье. Он подчеркнул, что это базовое движение помогает не только накачать грудные мышцы, но и задействовать переднюю дельту, придавая плечам массивность и выразительность. Именно такой подход, по его словам, формирует V-образную фигуру, которой стремятся добиться многие атлеты.

Не меньшее внимание бодибилдер уделил и нижней части тела. Он отметил, что гакк-приседания — одно из самых эффективных упражнений для развития ног, особенно квадрицепсов. Бамстед описал технику: нужно занять позицию на платформе тренажера, расположить стопы на ширине плеч, отключить фиксаторы и медленно опуститься в присед.

Возврат в начальное положение выполняется с упором на пятки — именно это движение, по его мнению, даёт максимальную нагрузку и способствует росту мышц.

Тем, кто мечтает о пропорциональном теле в духе классического бодибилдинга, Крис советует сосредоточиться на этих двух упражнениях — простых, но результативных. С их помощью он сам год за годом поднимается на олимпийский пьедестал.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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