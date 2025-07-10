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Не бегом единым: как фитнес-резинки запускают похудение — экспертное мнение

Фитнес-резинки: как они помогают похудеть и укрепить мышцы
1:44
Спорт

Фитнес-резинки — не просто модный аксессуар, а эффективный инструмент, который может серьезно помочь в борьбе с лишним весом. Об этом рассказал Алексей Шишкин, ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

В интервью "Газете.Ru" он поделился своим профессиональным мнением о роли этих простых снарядов в процессе снижения веса.

По словам специалиста, тренировки с резинками действительно могут стать частью действенной программы похудения, но с одним важным условием — без правильного питания и регулярной физической активности рассчитывать на результат не стоит. Он подчеркнул, что упражнения с резинками активируют работу мышц, разгоняют метаболизм и способствуют большему расходу энергии как во время самой тренировки, так и в восстановительный период после неё.

По его словам, именно в комплексе с аэробной нагрузкой — бегом, быстрой ходьбой или велоспортом — такой вид тренировок становится особенно результативным.

Особое внимание врач обратил на эффективность резинок при работе с нижней частью тела. Он отметил, что они особенно полезны для проработки ягодиц и бедер: создают возрастающее сопротивление в пиковой точке движения, что позволяет глубже проработать мышцы и изолировать нужные мышечные группы — в том числе те, что обычно сложно активировать.

Такой подход, как пояснил Шишкин, укрепляет суставы, улучшает их стабильность и заставляет включаться мышцы-стабилизаторы, которые часто остаются "в тени" при классических упражнениях.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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