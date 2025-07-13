В чем секрет Позы орла — откройте для себя мастерство йоги за 5 простых шагов

Как освоить Позу орла? 5 простых шагов для новичков и секреты успеха

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Упражнение "Поза орла" развивает равновесие и концентрацию. Как освоить его, даже если вы новичок?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается йогой

Гарудасана, или "Поза Орла", — это захватывающая поза йоги, которая на первый взгляд кажется скульптурой. Однако за её изящной внешностью скрывается глубокая работа над телом и разумом.

Как делать?

Освоение этой позы — это не только физическая сила. Важны точная техника и осознанное вовлечение отдельных частей тела.

Для начала займите позу горы. Ноги слегка расставьте, руки расслаблены вдоль тела. Стойка должна быть устойчивой, но в то же время расслабленной. Перенесите вес на одну ногу, например, левую. Поднимите правую ногу и скрестите её с левым бедром. Если получится, попробуйте зацепить правую стопу за левую голень. Поднимите руки, скрестите левый локоть с правым и попытайтесь соединить ладони. Если не получается, возьмитесь за запястья или просто соприкоснитесь пальцами. Зафиксируйте взгляд на неподвижной точке перед собой. Это поможет вам сохранять равновесие. Постарайтесь удерживать позу в течение пяти глубоких вдохов и выдохов. Через некоторое время поменяйте сторону и повторите.

При выполнении Гарудасаны важно обратить внимание на несколько важных моментов, чтобы сделать упражнение не только эффективным, но и безопасным.

Держите плечи опущенными. Мы часто склонны поднимать плечи к ушам, что создаёт чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Поэтому держите плечи расслабленными.

Если у вас не получается обхватить голень ногой икру, не переусердствуйте. Вы можете скорректировать положение в соответствии со своими возможностями. Напрягите мышцы кора, что позволит активно задействовать мышцы живота, что поможет вам сохранять равновесие.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

