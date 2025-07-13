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Красивые и подтянутые руки: эти упражнения позволят не стесняться носить топы

Что делать при обвисании кожи на руках: рекомендации тренеров
2:00
Спорт

С возрастом кожа и мышцы постепенно теряют эластичность, что совершенно нормально. Особенно это касается области рук, где часто откладывается жир, а мышечная масса уменьшается. Гормоны, генетика и малоподвижный образ жизни играют важную роль. Но главная причина обвисания рук проста: недостаток мышечного тонуса.

Седые волосы
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Седые волосы

Однако с помощью регулярных упражнений эту проблему можно легко решить. Упругие и подтянутые руки — это не только привилегия молодых людей или спортсменов, но и вы можете добиться их, если решите посвятить несколько минут в день их укреплению.

Отжимания на трицепс

  1. Найдите устойчивый стул, встаньте к нему спиной, обопритесь руками о его край и медленно согните колени.
  2. Медленно опускайтесь на руках, пока локти не образуют прямой угол, а затем подтянитесь обратно.
  3. Повторите десять раз.

Крылья ангела

  1. Нет гантелей дома? Не проблема. Возьмите две пластиковые бутылки, наполненные водой, и у вас есть идеальный снаряд для упражнений.
  2. Встаньте прямо, возьмите бутылки в руки и держите руки по бокам.
  3. Медленно поднимите руки в стороны до уровня плеч, а затем медленно опустите их вниз.

Это упражнение укрепляет как плечи, так и руки.

Рекомендуем делать два-три подхода по десять повторений.

Планка с вытянутыми руками

  1. Начните с классической планки — опираясь на предплечья или ладони, держа тело в одной плоскости.
  2. Затем медленно вытяните одну руку перед собой, задержите её на мгновение и верните обратно.
  3. Повторите то же самое с другой стороны.

Это упражнение не только укрепляет руки, но и задействует мышцы пресса, спины и стабилизирующие мышцы. Начните с пяти повторений на каждую руку и постепенно увеличивайте нагрузку.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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