Красивые и подтянутые руки: эти упражнения позволят не стесняться носить топы

Что делать при обвисании кожи на руках: рекомендации тренеров

2:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

С возрастом кожа и мышцы постепенно теряют эластичность, что совершенно нормально. Особенно это касается области рук, где часто откладывается жир, а мышечная масса уменьшается. Гормоны, генетика и малоподвижный образ жизни играют важную роль. Но главная причина обвисания рук проста: недостаток мышечного тонуса.

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Седые волосы

Однако с помощью регулярных упражнений эту проблему можно легко решить. Упругие и подтянутые руки — это не только привилегия молодых людей или спортсменов, но и вы можете добиться их, если решите посвятить несколько минут в день их укреплению.

Отжимания на трицепс

Найдите устойчивый стул, встаньте к нему спиной, обопритесь руками о его край и медленно согните колени. Медленно опускайтесь на руках, пока локти не образуют прямой угол, а затем подтянитесь обратно. Повторите десять раз.

Крылья ангела

Нет гантелей дома? Не проблема. Возьмите две пластиковые бутылки, наполненные водой, и у вас есть идеальный снаряд для упражнений. Встаньте прямо, возьмите бутылки в руки и держите руки по бокам. Медленно поднимите руки в стороны до уровня плеч, а затем медленно опустите их вниз.

Это упражнение укрепляет как плечи, так и руки.

Рекомендуем делать два-три подхода по десять повторений.

Планка с вытянутыми руками

Начните с классической планки — опираясь на предплечья или ладони, держа тело в одной плоскости. Затем медленно вытяните одну руку перед собой, задержите её на мгновение и верните обратно. Повторите то же самое с другой стороны.

Это упражнение не только укрепляет руки, но и задействует мышцы пресса, спины и стабилизирующие мышцы. Начните с пяти повторений на каждую руку и постепенно увеличивайте нагрузку.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

