Красивые и подтянутые руки: эти упражнения позволят не стесняться носить топы

С возрастом кожа и мышцы постепенно теряют эластичность, что совершенно нормально. Особенно это касается области рук, где часто откладывается жир, а мышечная масса уменьшается. Гормоны, генетика и малоподвижный образ жизни играют важную роль. Но главная причина обвисания рук проста: недостаток мышечного тонуса.
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Седые волосы
Однако с помощью регулярных упражнений эту проблему можно легко решить. Упругие и подтянутые руки — это не только привилегия молодых людей или спортсменов, но и вы можете добиться их, если решите посвятить несколько минут в день их укреплению.
Отжимания на трицепс
Найдите устойчивый стул, встаньте к нему спиной, обопритесь руками о его край и медленно согните колени.
Медленно опускайтесь на руках, пока локти не образуют прямой угол, а затем подтянитесь обратно.
Повторите десять раз.
Крылья ангела
Нет гантелей дома? Не проблема. Возьмите две пластиковые бутылки, наполненные водой, и у вас есть идеальный снаряд для упражнений.
Встаньте прямо, возьмите бутылки в руки и держите руки по бокам.
Медленно поднимите руки в стороны до уровня плеч, а затем медленно опустите их вниз.
Это упражнение укрепляет как плечи, так и руки.
Рекомендуем делать два-три подхода по десять повторений.
Планка с вытянутыми руками
Начните с классической планки — опираясь на предплечья или ладони, держа тело в одной плоскости.
Затем медленно вытяните одну руку перед собой, задержите её на мгновение и верните обратно.
Повторите то же самое с другой стороны.
Это упражнение не только укрепляет руки, но и задействует мышцы пресса, спины и стабилизирующие мышцы. Начните с пяти повторений на каждую руку и постепенно увеличивайте нагрузку.
Уточнения
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).