Эта недооценённая стратегия может повысить вашу выносливость на тренировках и восстановление

Назван самый недооценённый легальный стимулятор производительности в спортпите

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Современные спортсмены всегда ждут крупные прорывы в фитнесе. Будь то новый протеиновый порошок для набора мышечной массы или предтренировочный комплекс для повышения ментальной устойчивости, всегда есть что-то, обещающее лучшую производительность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стакан свежевыжатого свекольного сока

Есть одна добавка, которую вы, вероятно, упускаете из виду — свекольный сок, — который может серьёзно улучшить ваши тренировки. Свекла богата пищевыми нитратами — природными соединениями, содержащимися в различных продуктах питания, которые в организме преобразуются в оксид азота.

Попадая в организм, она расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, что может улучшить кровоток, насытить кровь кислородом и повысить работоспособность.

"За эти годы мы использовали множество различных форм препарата", — рассказал Энди Галпин, доктор философии. "Это отличный препарат, потому что он не является стимулятором, поэтому его можно принимать вечером, и он не влияет на сон".

Поскольку свекольный сок повышает уровень оксида азота, улучшает кровоток и эффективность усвоения кислорода, он может повысить выносливость, улучшить выносливость и потенциально ускорить восстановление.

Существуют споры о том, как принимать свекольный сок — в виде порошка или сока? По словам Галпина, это не имеет значения. Важно, когда вы его принимаете.

И честное предупреждение: он может быть не таким интенсивным, как кофеин, но вы определенно почувствуете его действие уже через несколько минут.