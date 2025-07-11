Секрет уверенной осанки: всего 5 минут в день — и вы забудете о сутулости

Раскрыты секреты правильной осанки: 5 простых шагов к уверенности

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чувствуете, что ваша осанка напоминает вопросительный знак, а не восклицательный? Или вас беспокоит, что, стоит вам постоять на одной ноге, как равновесие тут же уходит в неизвестном направлении? Попробуйте это простое упражнение, которое творит чудеса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Скручивание не только укрепит мышцы, повысит устойчивость и поможет сформировать правильную осанку, но и порадует своей простотой и универсальностью.

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, колени слегка согнуты. Руки вытяните перед собой, словно обнимаете большой воздушный шар, или положите их на бёдра. еперь самое главное: медленно вращайте корпусом из стороны в сторону, сохраняя бёдра неподвижными. Представьте, что ваш таз приклеен к полу — движение должно исходить исключительно от корпуса. Дышите ровно и выполняйте упражнение медленно и контролируемо, без резких раскачивающих движений.

Это простое упражнение можно выполнять где угодно: дома, в парке или даже в офисе.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

