Секрет уверенной осанки: всего 5 минут в день — и вы забудете о сутулости

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Раскрыты секреты правильной осанки: 5 простых шагов к уверенности
1:08
Спорт

Чувствуете, что ваша осанка напоминает вопросительный знак, а не восклицательный? Или вас беспокоит, что, стоит вам постоять на одной ноге, как равновесие тут же уходит в неизвестном направлении? Попробуйте это простое упражнение, которое творит чудеса.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Скручивание не только укрепит мышцы, повысит устойчивость и поможет сформировать правильную осанку, но и порадует своей простотой и универсальностью.

Техника выполнения

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, колени слегка согнуты. Руки вытяните перед собой, словно обнимаете большой воздушный шар, или положите их на бёдра. 
  2. еперь самое главное: медленно вращайте корпусом из стороны в сторону, сохраняя бёдра неподвижными.
  3. Представьте, что ваш таз приклеен к полу — движение должно исходить исключительно от корпуса.
  4. Дышите ровно и выполняйте упражнение медленно и контролируемо, без резких раскачивающих движений.

Это простое упражнение можно выполнять где угодно: дома, в парке или даже в офисе.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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