Секрет уверенной осанки: всего 5 минут в день — и вы забудете о сутулости

Чувствуете, что ваша осанка напоминает вопросительный знак, а не восклицательный? Или вас беспокоит, что, стоит вам постоять на одной ноге, как равновесие тут же уходит в неизвестном направлении? Попробуйте это простое упражнение, которое творит чудеса.
Скручивание не только укрепит мышцы, повысит устойчивость и поможет сформировать правильную осанку, но и порадует своей простотой и универсальностью.
Техника выполнения
Это простое упражнение можно выполнять где угодно: дома, в парке или даже в офисе.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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