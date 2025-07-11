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Ягодицы как две апельсинки: это упражнение прокачает эту область на 100 процентов

Идеальный вид сзади: это часто упускаемое из виду упражнение поможет сделать ягодицы упругими
1:39
Спорт

Ищете упражнение, которое сделает ваши ягодицы упругими и округлыми, уменьшит живот и при этом не заставит вас бить рекорды по количеству отжиманий или поднятию тяжестей? Есть довольно неприметное упражнение. Оно называется "ягодичный мостик".

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Лягте спиной на коврик, руки по бокам и согните колени. Ступни должны твёрдо стоять на полу, примерно на ширине бёдер.
  • Перед началом напрягите мышцы живота. Это поможет стабилизировать позвоночник.
  • Медленно поднимите таз вверх, пока колени, бёдра и плечи не образуют прямую линию.
  • Напрягите ягодицы в верхней точке и задержитесь на мгновение.
  • Затем опуститесь обратно, контролируя движение, избегая ускорения. Повторите по мере необходимости.

При выполнении упражнения "мост" важно, чтобы работали ягодицы, а не поясница. Если вы чувствуете давление в бёдрах, старайтесь держать спину прямо и сосредоточьтесь на работе ягодиц, не спешите. Выполняйте упражнение медленно и подконтрольно.

Преимущество в том, что мост подходит практически всем. Новички могут освоить его благодаря простоте, а продвинутые могут усложнить упражнение, выбрав один из вариантов.

Оно также идеально подходит женщинам после родов, так как способствует укреплению мышц тазового дна. Однако, если у вас острая боль в спине, проблемы с бёдрами или коленями, проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом по поводу этого упражнения.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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