Ягодицы как две апельсинки: это упражнение прокачает эту область на 100 процентов

Ищете упражнение, которое сделает ваши ягодицы упругими и округлыми, уменьшит живот и при этом не заставит вас бить рекорды по количеству отжиманий или поднятию тяжестей? Есть довольно неприметное упражнение. Оно называется "ягодичный мостик".
Техника выполнения
При выполнении упражнения "мост" важно, чтобы работали ягодицы, а не поясница. Если вы чувствуете давление в бёдрах, старайтесь держать спину прямо и сосредоточьтесь на работе ягодиц, не спешите. Выполняйте упражнение медленно и подконтрольно.
Преимущество в том, что мост подходит практически всем. Новички могут освоить его благодаря простоте, а продвинутые могут усложнить упражнение, выбрав один из вариантов.
Оно также идеально подходит женщинам после родов, так как способствует укреплению мышц тазового дна. Однако, если у вас острая боль в спине, проблемы с бёдрами или коленями, проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом по поводу этого упражнения.
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