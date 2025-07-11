Сильные мышцы кора за 3 недели: результаты, которые вас удивят

Мы проводим большую часть дня, сгорбившись за компьютерами, телефонами или в машине, что может привести к болям в спине, слабому прессу и нарушению равновесия. Но вы можете улучшить осанку с помощью спиннинга, не тратя много времени на посещение спортзала.
Боковая планка, казалось бы, незаметное упражнение, которое задействует всё тело одновременно, — один из самых эффективных способов укрепить мышцы кора, улучшить равновесие и развить сильные руки.
Техника выполнения
Первые несколько дней вы можете дрожать как лист на ветру и едва продержаться несколько секунд. Но с каждым повторением ваше тело будет становиться сильнее, стабильнее, и планка перестанет быть такой мучительной.
Неправильное выполнение может привести к ненужной нагрузке на запястья, плечи или бёдра. Помните, что ваше тело должно находиться в одной плоскости — голова, бёдра и ноги образуют прямую линию. Никаких выпячиваний бёдер, никаких провисающих плеч, никаких сутулостей.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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