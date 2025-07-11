Сильные мышцы кора за 3 недели: результаты, которые вас удивят

Исправьте осанку за 3 минуты в день: секрет боковой планки

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Мы проводим большую часть дня, сгорбившись за компьютерами, телефонами или в машине, что может привести к болям в спине, слабому прессу и нарушению равновесия. Но вы можете улучшить осанку с помощью спиннинга, не тратя много времени на посещение спортзала.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка выполняет упражнение боковая планка

Боковая планка, казалось бы, незаметное упражнение, которое задействует всё тело одновременно, — один из самых эффективных способов укрепить мышцы кора, улучшить равновесие и развить сильные руки.

Техника выполнения

Лягте на бок, обопритесь на предплечье или ладонь (в зависимости от того, что вам удобнее), а другую руку можете положить на бедро или поднять к потолку для лучшей устойчивости.

Напрягите мышцы кора, напрягите пресс и оторвите бёдра от пола. Цель — удерживать тело в форме сплошной линии, не провисая.

Первые несколько дней вы можете дрожать как лист на ветру и едва продержаться несколько секунд. Но с каждым повторением ваше тело будет становиться сильнее, стабильнее, и планка перестанет быть такой мучительной.

Неправильное выполнение может привести к ненужной нагрузке на запястья, плечи или бёдра. Помните, что ваше тело должно находиться в одной плоскости — голова, бёдра и ноги образуют прямую линию. Никаких выпячиваний бёдер, никаких провисающих плеч, никаких сутулостей.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

