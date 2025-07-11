Ягодицы будут как дыньки: это упражнение изменит вашу фигуру за 5 минут в день

Упражнение Супермен подтянет ягодицы и укрепит мышцы вокруг позвоночника

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Знаете ли вы упражнение "супермен"? Его популярность резко возросла в последние годы. Это, на первый взгляд, несколько нелепое упражнение, когда вы ляжете на живот и имитируете полёт супергероя, на самом деле приносит огромную пользу не только ягодицам, но и, особенно, мышцам вокруг позвоночника.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Многие тренеры включают его в свои тренировочные планы. На первый взгляд, упражнение лёгкое, но стоит обратить внимание на несколько деталей.

Лягте лицом вниз на пол, вытяните руки перед собой и держите ноги прямыми. Затем одновременно поднимите ноги и грудь.

Не забывайте держать голову на одной линии с позвоночником, не запрокидывайте её слишком высоко или слишком низко.

Поднимая, почувствуйте напряжение мышц спины и ягодиц, и задержитесь в этом положении на несколько секунд, прежде чем медленно вернуться в исходное положение.

Не наклоняйтесь слишком сильно. Девиз "чем выше, тем лучше" в данном случае не работает. Поднимайте тело подконтрольно, не пытаясь побить рекорд по прогибу.

Важно правильно дышать. Выдыхайте при подъёме, вдыхайте при опускании.

Хотя упражнение "Супермен" поначалу может показаться немного комичным, поверьте, эффект действительно заметен.

Если вы будете регулярно включать его в свой тренировочный план, ваша спина станет крепче, ягодицы станут более округлыми и упругими, а осанка станет гораздо лучше.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

