Ягодицы будут как дыньки: это упражнение изменит вашу фигуру за 5 минут в день

Знаете ли вы упражнение "супермен"? Его популярность резко возросла в последние годы. Это, на первый взгляд, несколько нелепое упражнение, когда вы ляжете на живот и имитируете полёт супергероя, на самом деле приносит огромную пользу не только ягодицам, но и, особенно, мышцам вокруг позвоночника.
Многие тренеры включают его в свои тренировочные планы. На первый взгляд, упражнение лёгкое, но стоит обратить внимание на несколько деталей.
Важно правильно дышать. Выдыхайте при подъёме, вдыхайте при опускании.
Хотя упражнение "Супермен" поначалу может показаться немного комичным, поверьте, эффект действительно заметен.
Если вы будете регулярно включать его в свой тренировочный план, ваша спина станет крепче, ягодицы станут более округлыми и упругими, а осанка станет гораздо лучше.
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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