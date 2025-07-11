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Осанка, как в 20, даже если вам за 60: вот что нужно делать каждый день

Тренер Кирсти Годс рекомендует упражнение для здоровья позвоночника и пресса
1:37
Спорт

Упражнение "Мертвый жук" улучшает подвижность, укрепляет корпус и чудесным образом выпрямляет позвоночник, утверждает эксперт. Оно очень простое и доступно даже для пожилых женщин.

Девушка стоит спиной в спортивном топе
Фото: Designed be Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка стоит спиной в спортивном топе

Это упражнение становится всё более популярным. Известно, что всего несколько минут в день в этой позе могут творить чудеса с позвоночником и общей стабильностью корпуса.

Как делать

  1. Сначала лягте на коврик, прижмите спину и плечи к полу, оставьте небольшой туннель под бёдрами и поднимите руки и колени под прямым углом.
  2. Затем начните вытягивать правую руку за голову, а левую ногу вперёд, не отрывая бёдер.
  3. Вернитесь в исходное положение и поменяйте сторону.

Выполняйте упражнение медленно, потому что только в медленном, плавном темпе вы сможете максимально контролировать мышцы.

Если вы будете выполнять упражнение слишком быстро, вы, вероятно, задействуете мышцы, которые не должны быть задействованы, и эффект от упражнения не будет стопроцентным.

"Если вам трудно удерживать равновесие во время упражнения, коснитесь ногой пола во время растяжки. Этого достаточно, чтобы на мгновение восстановить равновесие и вернуть конечности в исходное положение", — советует тренер Кирсти Годс.

Это упражнение — секретное оружие физиотерапевтов, тренеров и всех, кто хочет иметь здоровую спину и подтянутый живот. Оно отлично выпрямляет позвоночник, снимает боли в спине и укрепляет глубокие мышцы, поддерживающие тело.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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