Осанка, как в 20, даже если вам за 60: вот что нужно делать каждый день

Упражнение "Мертвый жук" улучшает подвижность, укрепляет корпус и чудесным образом выпрямляет позвоночник, утверждает эксперт. Оно очень простое и доступно даже для пожилых женщин.
Это упражнение становится всё более популярным. Известно, что всего несколько минут в день в этой позе могут творить чудеса с позвоночником и общей стабильностью корпуса.
Выполняйте упражнение медленно, потому что только в медленном, плавном темпе вы сможете максимально контролировать мышцы.
Если вы будете выполнять упражнение слишком быстро, вы, вероятно, задействуете мышцы, которые не должны быть задействованы, и эффект от упражнения не будет стопроцентным.
"Если вам трудно удерживать равновесие во время упражнения, коснитесь ногой пола во время растяжки. Этого достаточно, чтобы на мгновение восстановить равновесие и вернуть конечности в исходное положение", — советует тренер Кирсти Годс.
Это упражнение — секретное оружие физиотерапевтов, тренеров и всех, кто хочет иметь здоровую спину и подтянутый живот. Оно отлично выпрямляет позвоночник, снимает боли в спине и укрепляет глубокие мышцы, поддерживающие тело.
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