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Устали от болей в спине после 50? Попробуйте это удивительное йога-упражнение

Упражнение для снятия скованности спины и улучшения стабильности корпуса
2:07
Спорт

На протяжении жизни наше тело претерпевает множество изменений. И негативные изменения начинают ощущаться всё сильнее после 50 лет. Это может быть скованность позвоночника, плохая осанка или частая усталость. Поскольку мы много сидим и мало двигаемся, большинство этих проблем становятся повседневной реальностью. Если вы хотите предотвратить проблемы, вам поможет простое упражнение йоги под названием "кузнечик".

Поза рыбы в йоге
Фото: Designed be Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поза рыбы в йоге

Вы когда-нибудь наблюдали за младенцем, лежащим на животе? Он инстинктивно поднимает ноги и голову, укрепляя мышцы спины, даже не осознавая этого. И эта простая поза в йоге называется "кузнечиком", или "шалабхасаной".

Если вы сейчас думаете, что вы уже не младенец, вы правы, но ваш позвоночник и окружающие его мышцы с радостью сделают это снова. У тела странное чувство юмора: чем дольше мы сидим, сгорбившись, за ноутбуком, тем сильнее оно не хочет выпрямляться. А когда выпрямляется, это причиняет боль.

А кузнечик может активировать слабые мышцы позвоночника и систему глубокой стабилизации, обеспечивая спине столь необходимую поддержку. Он работает как скрытый корсет, который поддерживает спину в правильном положении, избавляя вас от необходимости постоянно следить за собой и выпрямляться.

Как делать

  • Лягте на живот, руки вдоль тела, вытяните ноги и держите тело в одной прямой линии.
  • Сделайте глубокий вдох и на выдохе одновременно поднимите голову, грудь и ноги. Избегайте резких движений и попыток превзойти себя — это не Олимпийские игры.
  • Задержитесь в этом положении на несколько секунд, дыша естественно и спокойно. Затем медленно опуститесь и отдохните.
  • Повторите от пяти до десяти раз, в зависимости от самочувствия.

Если во время упражнения вы чувствуете напряжение в шее или бёдрах, ослабьте нагрузку.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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