Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасность через боль: Германия хочет остановить насильников
Италия начинается за углом: почему не стоит задерживаться на площади
Удаление волос без боли: профессор раскрывает наименее травматичный способ
Свежие бананы без холодильника? Эта технология удивит даже скептиков
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
Крестьянские вареники: секрет вкусного ужина, который вы не знали
Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил

Устали от фитнес-клубов? Откройте для себя секреты домашнего тренинга без гентелей

Зачем создавать домашний спортзал? Узнайте пять секретов для продуктивных тренировок
4:08
Спорт

Если вы не хотите ходить в переполненные фитнес-центры или вы не чувствуете себя комфортно среди качков, гантелей или беговых дорожек, можно обустроить свой спортзал прямо в гостиной, без какого-либо оборудования. Всё, что вам нужно, — это немного решимости и чёткий план. Так как же начать заниматься дома без оборудования и, самое главное, как не бросить тренировки?

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Первый шаг к успеху прост и в то же время самый важный — выработайте регулярный режим. Вам не нужно становиться олимпийцем или фитнес-энтузиастом в одночасье. Всё, что вам нужно сделать, — это установить конкретные дни и время тренировок, которым вы будете следовать, как визиту к врачу.

Почему бы просто не записать в свой ежедневник получасовую тренировку три раза в неделю?

Создайте комфортную обстановку

Чтобы тренировки приносили удовольствие, вам нужно место, где вы будете чувствовать себя комфортно. Не нужно сразу убирать всю комнату, но постарайтесь хотя бы убрать стулья и столы, о которые вы можете споткнуться. Если возможно, поставьте рядом зеркало. Это поможет вам контролировать правильность выполнения упражнений.

Начните с тренировки на всё тело. Для начала лучше всего выбирать упражнения, которые задействуют всё тело. Приседания, отжимания, выпады или планка — ваши первые союзники на пути к лучшей физической форме. Эти упражнения не только укрепляют мышцы, но и формируют правильные двигательные привычки, которые являются основой для любых дальнейших тренировок.

А как именно их выполнять? Если вы готовы, делайте три подхода по 10-12 повторений каждого упражнения. Вы можете выполнить такое упражнение за двадцать минут и эффективно задействовать все группы мышц.

3 простых и эффективных упражнения для женщин

Приседания

Как выполнять:

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты. Спина прямая, плечи отведены назад и вниз.
  • Медленно опускайтесь, как будто собираетесь сесть на стул. Колени не должны выходить за линию носков.
  • Вдыхайте при опускании и выдыхайте при возвращении в положение стоя.

На что обратить внимание:

Не наклоняйтесь слишком далеко вперёд и не отрывайте пятки от коврика.

В чём польза:

Приседания отлично подходят для формирования бёдер, ягодиц и укрепления корпуса, а также значительно улучшают общую устойчивость.

Отжимания (женская версия)

Как выполнять:

Встаньте на колени, поставьте руки на пол чуть шире плеч. Спина прямая, пресс напряжен. Медленно согните руки в локтях и опустите грудь к полу. Затем, используя руки, вернитесь в исходное положение.

На что обратить внимание:

Не опускайте голову, сохраняйте прямую линию от коленей до бедер и головы.

Почему они полезны:

Отжимания не только укрепляют верхнюю часть тела (грудь, плечи, трицепсы), но и укрепляют корпус и повышают общую силу.

Планка

Как выполнять:

  • Встаньте на предплечья и носки. Держите локти прямо под плечами, сохраняя тело прямым, как в планке, не сгибая бедра и не поднимая их вверх.
  • Удерживайте это положение как можно дольше, в идеале начав с 30 секунд и постепенно увеличивая время.

На что обратить внимание:

Держите спину прямо и напрягите пресс. Дышите ровно.

Преимущества:

Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления мышц кора, пресса, спины и плеч, помогая быстро сформировать стройную и подтянутую фигуру.

Если вы предпочитаете комплекс упражнений, в интернете полно обучающих видео и программ, так что недостатка в вдохновении у вас не будет. Только будьте внимательны: выбирайте тренировки, соответствующие вашим возможностям.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Безопасность через боль: Германия хочет остановить насильников
Италия начинается за углом: почему не стоит задерживаться на площади
Удаление волос без боли: профессор раскрывает наименее травматичный способ
Свежие бананы без холодильника? Эта технология удивит даже скептиков
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
Крестьянские вареники: секрет вкусного ужина, который вы не знали
Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил
Стриженова похвалила Лолиту на фоне хейта вульгарного образа певицы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.