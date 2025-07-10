Будьте как гора: практическое руководство по освоению позы пирамиды

Поза пирамиды оказывает положительное воздействие на все мышцы спины, позвоночника и органов брюшной полости.
Паршвоттанасана, является основополагающей позой в большинстве современных и традиционных йогов. Несмотря на кажущуюся простоту, она сочетает в себе несколько основных принципов: интенсивную растяжку, работу над равновесием и тщательное осознание контакта с полом. В чём польза пирамиды, зачем её практиковать, как её освоить технически и кому она наиболее полезна?
Это асана стоя с глубоким наклоном вперёд, которая часто встречается как в статической хатха-йоге, так и в динамических комплексах виньясы или аштанги. По сути, это наклон вперёд со значительным участием нижней части тела, который проверит не только вашу гибкость, но и способность сохранять равновесие и концентрацию.
Суть пирамиды — это устойчивая, прочная основа, то есть правильно расположенные и сбалансированные стопы, которые обеспечивают телу устойчивость и позволяют двигаться вверх, от стоп к тазу и позвоночнику. Именно акцент на этой базовой устойчивости и балансе делает пирамиду уникальной асаной.
Если вам удастся укорениться в этой позе, вы сможете перейти к более глубокому растяжению и раскрытию грудной клетки, не теряя контроля над телом.
Опыт многих йогов подтверждает, что поза пирамиды значительно улучшает восприятие собственного тела и развивает способность координировать различные его части одновременно.
Её также часто используют для профилактики болей в спине или в качестве дополнения к беговым тренировкам благодаря интенсивному воздействию на подколенные сухожилия и бёдра.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?