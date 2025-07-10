Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотечные запреты: как Минфин меняет правила игры для заемщиков в регионах
Когда и чем обрабатывать яблони от плодожорки для защиты урожая
Львенка забрали у блогера — теперь его ждёт особый режим и витамины
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?

Будьте как гора: практическое руководство по освоению позы пирамиды

Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
3:20
Спорт

Поза пирамиды оказывает положительное воздействие на все мышцы спины, позвоночника и органов брюшной полости.

Йога
Фото: Yoga by Dave Rosenblum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йога

Паршвоттанасана, является основополагающей позой в большинстве современных и традиционных йогов. Несмотря на кажущуюся простоту, она сочетает в себе несколько основных принципов: интенсивную растяжку, работу над равновесием и тщательное осознание контакта с полом. В чём польза пирамиды, зачем её практиковать, как её освоить технически и кому она наиболее полезна?

Это асана стоя с глубоким наклоном вперёд, которая часто встречается как в статической хатха-йоге, так и в динамических комплексах виньясы или аштанги. По сути, это наклон вперёд со значительным участием нижней части тела, который проверит не только вашу гибкость, но и способность сохранять равновесие и концентрацию.

Суть упражнения

Суть пирамиды — это устойчивая, прочная основа, то есть правильно расположенные и сбалансированные стопы, которые обеспечивают телу устойчивость и позволяют двигаться вверх, от стоп к тазу и позвоночнику. Именно акцент на этой базовой устойчивости и балансе делает пирамиду уникальной асаной.

Если вам удастся укорениться в этой позе, вы сможете перейти к более глубокому растяжению и раскрытию грудной клетки, не теряя контроля над телом.

Опыт многих йогов подтверждает, что поза пирамиды значительно улучшает восприятие собственного тела и развивает способность координировать различные его части одновременно.

Её также часто используют для профилактики болей в спине или в качестве дополнения к беговым тренировкам благодаря интенсивному воздействию на подколенные сухожилия и бёдра.

Как делать?

  1. Встаньте в базовую позу тадасаны. Из неё сделайте большой шаг назад одной ногой, примерно на метр. Передняя стопа направлена прямо вперёд, задняя — примерно на 45 градусов в сторону. Важно, чтобы стопы находились на одной линии или слегка расставлены, ни в коем случае не перекрещиваясь.
  2. Далее обратите внимание на положение бёдер. Бёдра должны находиться в одной плоскости и быть направленными прямо вперёд, что часто является самой большой проблемой в пирамиде. Если вы не уверены, обопритесь руками на тазовые кости и убедитесь, что бёдра не двигаются. Всё время ощущайте контакт обеих стоп с ковриком, мягко прижимайте пятки к полу и чувствуйте, как будто вы "укореняетесь".
  3. Только когда почувствуете себя устойчиво, задействуйте руки, сцепив ладони за спиной в перевёрнутом намасте, или возьмитесь за локти, или оставьте руки на бёдрах, если диапазон движения плеч и запястий не позволяет вам двигаться дальше.
  4. Вдохните, вытяните позвоночник за макушку, выдохните, медленно наклоните туловище вперёд к передней ноге. Движение идёт от бёдер, спина остаётся прямой, не сгибайте её и не сутультесь.
  5. Раскройте грудную клетку, расслабьте плечи, отведите взгляд от ушей, смотрите на голень или носок стопы.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости
Авто
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Последние материалы
Когда и чем обрабатывать яблони от плодожорки для защиты урожая
Львенка забрали у блогера — теперь его ждёт особый режим и витамины
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.