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Жизнь в движении: как простые упражнения помогут избежать варикоза навсегда

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Спорт

Варикозное расширение вен – одна из проблем, которую в семьях часто недооценивают, несмотря на то, что от него страдает значительная часть взрослого населения. Некоторые считают его лишь эстетическим дефектом, заставляющим прятать ноги под длинными брюками, в то время как другие, возможно, уже заметили серьёзные проблемы со здоровьем, такие как боль, отёки, тяжесть и ночные судороги, которые часто сопровождают варикозное расширение вен.

Ноги девушки с педикюром
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги девушки с педикюром

Варикозное расширение вен – это не пустяк, который следует игнорировать. Хроническая венозная недостаточность в той или иной форме встречается у 60% взрослых, особенно у женщин, которые страдают ею примерно вдвое чаще мужчин. Это заболевание обычно развивается постепенно: от небольших бугорков на коже, расширенных вен до обширных отёков или язв. Женщины подвержены большему риску из-за гормональных изменений, беременности и менопаузы, а также заболеваемость увеличивается с возрастом или увеличением массы тела.

Помимо генетической предрасположенности, значительную роль в развитии варикозного расширения вен играет образ жизни. Длительное стояние или сидение, недостаток физической активности, избыточный вес, беременность или использование гормональных контрацептивов – всё это факторы риска, которые постепенно ослабляют стенки вен.

Медленное пищеварение также оказывает весьма существенное влияние. Поэтому профилактика рекомендует не только достаточную физическую активность, но и поддержание здорового пищеварения и соблюдение питьевого режима.

Движение — лучшая профилактика

Движение играет решающую роль в профилактике и лечении варикозного расширения вен. Регулярная физическая активность, особенно ходьба, езда на велосипеде или плавание, способствует нормальному кровотоку и уменьшает его накопление в нижних конечностях.

Если вам приходится долго сидеть или стоять на работе, старайтесь разминать ноги каждые двадцать-тридцать минут. Достаточно подняться на носки, попеременно подтягивать носки к голеням или вращать лодыжками. По опыту сосудистых специалистов, очень важно не оставаться в одном положении в течение длительного времени без движения.

Рекомендуется делать перерыв каждые два-три часа и заниматься спортом. Также уделяйте внимание гигиене нижних конечностей и массируйте их от стоп вверх к бедрам. Обливайте ноги и икры попеременно теплой и холодной водой.

Венозная гимнастика

Венозная гимнастика включает в себя простые упражнения, такие как вращения голеностопного сустава, растяжка и подтягивание пальцев ног, «маршировка» сидя и стоя, регулярная смена положения, движения ног вперёд и назад на коврике или имитация езды на велосипеде лёжа.

Также рекомендуется несколько раз в день отдыхать с приподнятыми ногами, что значительно улучшает отток венозной крови к сердцу и помогает уменьшить отёки. Правильно выполняемые упражнения не имеют серьёзных противопоказаний и доступны большинству людей, независимо от возраста и физической подготовки.

Всем, кто хочет максимально снизить риск варикозного расширения вен, следует регулярно заниматься спортом и избегать односторонних нагрузок в виде длительного сидения или стояния.

Специалисты также рекомендуют уделять внимание составу рациона, отдавая предпочтение клетчатке, большому количеству фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, ограничивая потребление соли и рафинированного сахара. 

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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