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Почувствуйте лёгкость и растяните спину: эта асана из йоги избавит от болей в спине

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2:20
Спорт

Поза йоги, известная как "Король голубей", официально известная как Эка Пада Раджакапотасана, — одно из тех упражнений, которое быстро становится любимым для тех, кому необходимо расслабить тазобедренные суставы, сдвинуть поясничный отдел позвоночника и предотвратить скованность, возникающую при длительном сидении.

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Эта асана не только значительно способствует повышению гибкости, но и обладает рядом других преимуществ, включая улучшение осанки, поддержку дыхания и стимуляцию внутренних органов. Регулярная практика асаны оказывает положительное влияние на всех, кто хочет чувствовать себя более подвижным и здоровым.

Сначала примите позу "Собака мордой вниз", которая подготовит тело к интенсивному растяжению.

На выдохе переместите согнутую ногу между ладонями. Стопа может быть направлена по диагонали к коврику или оставаться ближе к тазу, в зависимости от гибкости тазобедренных суставов. Задняя нога остаётся вытянутой назад, колено и подъём стопы касаются пола. Очень важно, чтобы таз оставался максимально ровным и не отклонялся в сторону.

"Следите за тем, чтобы таз не наклонялся вперёд, так как это приведёт к смещению бёдер. Также следите за тем, чтобы ноги оставались на одной линии с бёдрами, то есть ни передняя, ни задняя ноги не должны быть направлены к центру коврика, а должны быть плотно прижаты к бёдрам", — советует йогиня Вендула Крейчиржова на сайте Yoga Point.

В базовом варианте этой асаны положите ладони на коврик рядом с бёдрами и, держа спину прямо, почувствуйте, как ваше тело постепенно расслабляется в области бёдер и поясницы.

Можно постепенно переходить к наклону вперёд на согнутой ноге, наклоняя туловище к коврику и вытягивая руки вперёд.

Продвинутые йоги могут отклониться назад и взяться за заднюю ногу или соединить руки за головой, что также раскроет грудную клетку и ещё более интенсивно проработает позвоночник.

В любом случае оставайтесь в этом положении хотя бы несколько циклов дыхания и почувствуйте, как напряжение в вашем теле постепенно растворяется.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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