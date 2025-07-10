Новый метод подачи Джоковича: вот как он обыграл проклятие Федерера на трибуне

Как Джокович сломал проклятие Федерера на Уимблдоне?

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович выступает на Уимблдоне этого года с чёткой целью — попытаться завоевать рекордный 25-й титул Большого шлема. Сам трофей станет восьмым на "священном газоне" серба, что позволит ему сравняться с достижением Роджера Федерера.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Он был особым гостем в "Королевской ложе" во время последнего матча "Джокера", в котором он, отставая в сет, обыграл Алекса де Минаура и вышел в четвертьфинал. Впоследствии Ноле спросили о присутствии его соперника, и, по-видимому, золотой медалист из Парижа вёл статистику и признался, что Федереру на самом деле совсем не везёт, и он обычно признаёт поражения, если швейцарец находится на трибунах.

"Сегодня я наконец-то попробовал подавать с лёта, как джентльмен на трибунах. Наверное, впервые он наблюдает за мной, и я выигрываю. Последние несколько раз я проигрывал, так что приятно снять это проклятие. Нет, здорово, что Роджер здесь. Он настоящий чемпион, которым я восхищаюсь и которого очень уважаю", — сказал Джокович.

Он добавил, что они с "Маэстро" столько лет "делили сцену", и ему приятно видеть его снова на его самом успешном и любимом турнире.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

