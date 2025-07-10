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16-летний теннисный талант Иван Иванов продолжает неподражаемый путь на Уимблдоне

Кто такой Иван Иванов? Узнайте о 16-летнем таланте из мира тенниса
1:42
Спорт

Теннисист Иван Иванов продолжает путь без проигранных сетов к 1/4 финала Уимблдона. 16-летний спортсмен, возможно, один из самых молодых участников основной сетки юниоров, но уже сейчас показывает, что достаточно зрел, чтобы обыгрывать лучших игроков мира до 18 лет.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Иванов уже добился третьего подряд решающего успеха на "священной траве", обыграв американца Джека Секорда со счётом 6:3, 6:2 за 64 минуты игрового времени. Американская надежда вела себя ровно в самом начале и даже имела 5 брейк-пойнтов, но всё изменилось после счёта 2:2, когда Иван сделал брейк с помощью "волшебного" удара и завершил первый сет, выиграв 4 из 5 следующих геймов.

Шестой сеяный нанёс настоящий удар во второй половине, сделав брейк со счётом 2:1, а затем снова перехватив подачу соперника и выйдя во второй подряд 1/4 финала юниорского турнира Большого шлема.

Хорошие новости для Ивана на этом не заканчиваются: ему, безусловно, предстоит встретиться с одним из несеяных Никитой Билозерцевым (Украина — 20-я ракетка мира) и Жигой Шешко (Словакия — 43-я ракетка мира).

Кстати, Элизара Янева завершила своё участие в 1/8 финала, уступив со счётом 2:6 2:6 Джульете Парехе, которая вышла в 1/2 финала WTA, а Александр Васильев ещё выйдет на битву в 1/8 финала, где встретится с претендентом на победу в турнире "Ролан Гаррос" Китоном Хансом.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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