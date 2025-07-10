16-летний теннисный талант Иван Иванов продолжает неподражаемый путь на Уимблдоне

Теннисист Иван Иванов продолжает путь без проигранных сетов к 1/4 финала Уимблдона. 16-летний спортсмен, возможно, один из самых молодых участников основной сетки юниоров, но уже сейчас показывает, что достаточно зрел, чтобы обыгрывать лучших игроков мира до 18 лет.
Иванов уже добился третьего подряд решающего успеха на "священной траве", обыграв американца Джека Секорда со счётом 6:3, 6:2 за 64 минуты игрового времени. Американская надежда вела себя ровно в самом начале и даже имела 5 брейк-пойнтов, но всё изменилось после счёта 2:2, когда Иван сделал брейк с помощью "волшебного" удара и завершил первый сет, выиграв 4 из 5 следующих геймов.
Шестой сеяный нанёс настоящий удар во второй половине, сделав брейк со счётом 2:1, а затем снова перехватив подачу соперника и выйдя во второй подряд 1/4 финала юниорского турнира Большого шлема.
Хорошие новости для Ивана на этом не заканчиваются: ему, безусловно, предстоит встретиться с одним из несеяных Никитой Билозерцевым (Украина — 20-я ракетка мира) и Жигой Шешко (Словакия — 43-я ракетка мира).
Кстати, Элизара Янева завершила своё участие в 1/8 финала, уступив со счётом 2:6 2:6 Джульете Парехе, которая вышла в 1/2 финала WTA, а Александр Васильев ещё выйдет на битву в 1/8 финала, где встретится с претендентом на победу в турнире "Ролан Гаррос" Китоном Хансом.
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