Тайны Уимблдона: Ига Свёнтек снова на вершине после затяжного спада

Как Ига Свёнтек преодолевает трудности: её путь к финалу Уимблдона

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Теннисистка Ига Свёнтек дебютировала в полуфинале Уимблдона. Полька всегда ненавидела траву, и именно на этом покрытии она добилась своих худших результатов. Однако на этот раз трава полностью изменит неудачный сезон полячки к лучшему.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ига Свёнтек

Бывшая первая ракетка мира не выигрывала титулы почти 14 месяцев и в какой-то момент опустилась на восьмую позицию, не сумев защитить трофей "Ролан Гаррос". Однако всё стало на свои места после выхода в финал в Бад-Хомбурге, который стал её первым на траве, и теперь она всего в шаге от борьбы за главный кубок в теннисе.

Четвёртая ракетка мира не оставила шансов дебютантке в "большом" ¼ финала Людмиле Самсоновой - 6:2 7:5 за 1 час 49 минут игрового времени, а в споре за выход в финал ей предстоит составить супервойну Мирре Андреевой, которой она уже дважды уступала в этом сезоне, но перед этим ей предстоит одолеть швейцарку Белинду Бенчич.

Начало матча оказалось для Свёнтек непростым: Самсонова сделала брейк-пойнт в первом гейме и безжалостно атаковала вторые подачи соперницы. Однако фаворитка выпуталась из непростой ситуации и в последующие минуты показала исключительный теннис, что привело её к серии из 4 выигранных геймов подряд и триумфу в стартовом сете.

Полька продолжила лидировать на корте и во втором сете, где довела свою серию выигранных геймов до 7 — 3:0. Однако Самсонова показала, что не готова так просто сдаваться, и ответила ребрейком, но закрепить успех ей не удалось, и бывшая первая ракетка мира вновь уверенно лидировала — 4:2. А уже в следующем гейме теннисистка, занимавшая более низкую позицию в рейтинге, отыгралась, и счёт стал равным — 5:5.

В 11-м гейме россиянка даже повела с разницей в 0:30. Но пятикратная чемпионка "Большого шлема" сохранила самообладание и не проиграла больше ни одного гейма, добившись своего самого значимого результата на Уимблдоне в карьере.

Уточнения

И́га Наталья Свёнтек (пол. Iga Natalia Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.

