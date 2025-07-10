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Новак Джокович в шоке: реакция на трагическую травму Григора Димитрова на Уимблдоне

Новак Джокович поддержал Григора Димитрова после травмы на корте
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Спорт

Случившееся с Григором Димитровым покорило сердца многих и вызвало серьёзный резонанс в теннисных кругах.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Болгарин отдал своё сердце корту и был на пути к сенсационному успеху над первой ракеткой мира на Уимблдоне, но именно в этот момент он порвал грудную мышцу во время выполнения первого удара и упал на корт от боли.

Чем закончилась эта история, мы уже знаем и насколько она болезненна.

Новак Джокович отреагировал первым из участников ATP-тура, посвятив "историю" в социальных сетях одному из своих ближайших коллег, с которым он делит сцену уже два десятилетия.

"Джокер" опубликовал фото болгарского теннисиста, поставил под ней сердечко и даже написал на болгарском, добавив короткое, но многозначительное "братко" (вместо сербского "брат").

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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