Новак Джокович в шоке: реакция на трагическую травму Григора Димитрова на Уимблдоне

Случившееся с Григором Димитровым покорило сердца многих и вызвало серьёзный резонанс в теннисных кругах.
Болгарин отдал своё сердце корту и был на пути к сенсационному успеху над первой ракеткой мира на Уимблдоне, но именно в этот момент он порвал грудную мышцу во время выполнения первого удара и упал на корт от боли.
Чем закончилась эта история, мы уже знаем и насколько она болезненна.
Новак Джокович отреагировал первым из участников ATP-тура, посвятив "историю" в социальных сетях одному из своих ближайших коллег, с которым он делит сцену уже два десятилетия.
"Джокер" опубликовал фото болгарского теннисиста, поставил под ней сердечко и даже написал на болгарском, добавив короткое, но многозначительное "братко" (вместо сербского "брат").
Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.
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