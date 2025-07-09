Мирра Андреева удивила на Уимблдоне: как вундеркинд стал тренером для Кончиты Мартинес

Мирра Андреева с трибун: забавный момент с Кончитой Мартинес на Уимблдоне

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева сдержала обещание тренировать Кончиту Мартинес во время матча испанки на турнире легенд Уимблдона.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

Обмен местами произошёл крайне забавно: вундеркинд мирового тенниса вышел на корт с самодельным постером и занял место среди обычных болельщиков.

"Давай, сеньорита топспин, ты золотая!" — гласил текст постера, которым Мирра гордо размахивала всё время, бурно поддерживая тренера криками и наставлениями с трибун, подарив нам, пожалуй, самый забавный момент начала турнира.

"Давай, следующий очко. Ты лучшая на этом корте. Тебе просто нужно верить в себя и больше использовать форхенд. Очко за очком, давай! Я знаю, ты сможешь!" — девочка поддразнивала бывшую первую ракетку мира.

Она явно наслаждалась наставничеством своей ученицы, которую Кончита не скрывает, что воспринимает как родную дочь.

Видео быстро набрало популярность и привлекло внимание Новака Джоковича, который не скрывал, что смеялся до слёз, глядя на видео, и назвал идею Андреевой "невероятно крутой".

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).

