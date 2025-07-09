Мирра Андреева удивила на Уимблдоне: как вундеркинд стал тренером для Кончиты Мартинес

Российская теннисистка Мирра Андреева сдержала обещание тренировать Кончиту Мартинес во время матча испанки на турнире легенд Уимблдона.
Обмен местами произошёл крайне забавно: вундеркинд мирового тенниса вышел на корт с самодельным постером и занял место среди обычных болельщиков.
"Давай, сеньорита топспин, ты золотая!" — гласил текст постера, которым Мирра гордо размахивала всё время, бурно поддерживая тренера криками и наставлениями с трибун, подарив нам, пожалуй, самый забавный момент начала турнира.
"Давай, следующий очко. Ты лучшая на этом корте. Тебе просто нужно верить в себя и больше использовать форхенд. Очко за очком, давай! Я знаю, ты сможешь!" — девочка поддразнивала бывшую первую ракетку мира.
Она явно наслаждалась наставничеством своей ученицы, которую Кончита не скрывает, что воспринимает как родную дочь.
Видео быстро набрало популярность и привлекло внимание Новака Джоковича, который не скрывал, что смеялся до слёз, глядя на видео, и назвал идею Андреевой "невероятно крутой".
Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).
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