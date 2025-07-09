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Испытания на корте: Джокович и Синнер идут к победе — кто станет полуфиналистом?

Джокович и Свёнтек на пути к финалу Уимблдона — кто станет победителем?
1:03
Спорт

Стали известны имена первых полуфиналистов мужского и женского турниров Уимблдона, а сегодня сложится вся картина, и мы узнаем имена всех игроков, которые пройдут в финальную четвёрку.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Янник Синнер квалифицировался на эту стадию турнира благодаря огромной доле удачи после того, как Григор Димитров снялся со счётом 2:0 в его пользу. Сегодня итальянцу предстоит серьёзное испытание — встретиться с ещё одним игроком из топ-10, а именно Беном Шелтоном.

Новак Джокович также сыграет с теннисистом, впервые попавшим в топ-8 турнира Большого шлема, — Флавио Коболли, которого он победил прошлой осенью в Шанхае, проиграв в общей сложности 3 гейма.

В женском турнире нас ждут две представительницы топ-10: Ига Свёнтек и Мирра Андреева. Польке предстоит состязаться с непредсказуемой Людмилой Самсоновой, а юной теннисистке — с олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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