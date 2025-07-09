Сенсация на Уимблдоне: юная Андреева унизила 10-ю ракетку мира

Рождена для величия: 17-летняя Андреева разгромила фаворитку на Уимблдоне

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Молодой российской теннисистке-сенсации Мирре Андреевой всего 18 лет, но она уже может похвастаться третьим выходом в четвертьфинал турниров Большого шлема.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

Юная звезда мирового тенниса не оставила шансов 10-й ракетке мира Эмме Наварро - 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут игрового времени. Андреева сделала более чем в два раза больше победных ударов, чем исполнительница действующей теннисистки, и поэтому в борьбе за выход в 1/2 финала ей предстоит сразиться с обладательницей золотой медали из Токио Белиндой Бенчич.

Матч начался для двукратной чемпионки WTA 100 очень удачно, быстро поведя с разницей в два брейка — 4:1. Американке удалось стабилизировать стартовый удар, но шансов на ответный удар у неё не было, что позволило россиянке упрочить преимущество и в мгновение ока выйти вперёд в личных сетах.

Второй сет сложился необычно для обеих теннисисток: они обменялись 5 брейками в первых 6 геймах.

Однако юная теннисистка первой стабилизировала свой стартовый удар, выведя счёт 5:3, и тут же поставила точку в споре, сделав брейк в ноль.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).

