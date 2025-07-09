Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров

Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова

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Болгарский теннисист Григор Димитров вёл по сетам 2:0 против Янника Синера и, казалось, смог довести матч до конца, завершив 4 поражения подряд от молодого итальянца.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

Однако этого не произошло: он повредил плечо и не смог продолжить игру на центральном корте Уимблдона. Теперь неизвестно, продолжит ли первая ракетка мира своё участие. Причина сомнений — боль у Синера, который повредил локоть в первом сете.

Янник рассказал о боли после своей судьбоносной победы.

"Это было довольно неудачное падение. Я посмотрел видео, и оно не выглядело серьёзным, но я всё равно очень сильно чувствовал боль, особенно при подаче и ударе справа. Я чувствовал. Так что посмотрим", — рассказал Синнер.

Трёхкратный победитель турниров Большого шлема пройдёт дополнительные обследования, чтобы определить серьёзность проблемы и вероятность того, что она прервёт его выступление на Уимблдоне.

Кстати, следующий матч Синнера запланирован на четвертьфинал против Бена Шелтона.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

