Эта незаметная угроза подстерегает каждого в спортзале — и она страшнее травм

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4:25
Спорт

Часто силовые тренировки ассоциируются с набором мышечной массы и тяжёлыми физическими нагрузками, но мало кто знает, что они могут положительно влиять на уровень артериального давления. Хотя гипертония остаётся одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, силовые упражнения заслуживают большего внимания в профилактике.

Спортзал
Фото: Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спортзал

Почему стоит добавить силовые тренировки

Обычно, говоря о здоровье сердца, врачи советуют аэробные нагрузки — бег, быструю ходьбу, велосипед, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Однако силовые тренировки тоже приносят значительную пользу. Гарвардская медицинская школа напоминает, что тренировать мышцы можно как с собственным весом, так и с помощью гантелей, резинок или тренажёров. Этот вид активности помогает не только развивать силу, но и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

Как тренировки влияют на давление

Согласно британской сети фитнес-клубов, силовые тренировки влияют на давление в двух направлениях. Во время занятий давление временно повышается, что связано с усиленным притоком крови к работающим мышцам. Однако спустя несколько часов оно возвращается к исходному уровню или даже становится ниже.

Во Франции, например, гипертонией страдают 25% мужчин и 18% женщин — это около 14,5 миллионов человек. При этом многие даже не подозревают о своём диагнозе, так как болезнь протекает без выраженных симптомов. Лечение гипертонии начинается с изменения образа жизни, включая физическую активность, и лишь затем подключаются лекарства.

Пять ключевых преимуществ силовых тренировок

  1. Улучшение эластичности сосудов. Регулярные тренировки повышают способность сосудов сокращаться и расширяться, что помогает поддерживать стабильное давление.

  2. Снижение жёсткости артерий. С возрастом артерии становятся менее эластичными, но силовые упражнения замедляют этот процесс.

  3. Нормализация состава тела. Увеличение мышечной массы и уменьшение жировой напрямую влияет на давление.

  4. Уменьшение частоты пульса в покое. Сердце становится сильнее и перекачивает больше крови за одно сокращение.

  5. Снижение уровня стресса. Силовые тренировки уменьшают концентрацию кортизола и повышают уровень эндорфинов.

Как заниматься безопасно

Эксперты напоминают: задержка дыхания при подъёме тяжестей может вызвать резкий скачок давления. Важно дышать ровно, делая выдох во время усилия. Начинать лучше с небольшого веса, выполняя 12-15 повторений с правильной техникой, а затем постепенно увеличивать нагрузку.

Полезно также чередовать упражнения на разные группы мышц, измерять давление до и после тренировки, чтобы понимать реакцию организма. Если давление остаётся высоким несколько часов, стоит снизить интенсивность.

Когда требуется консультация врача

Людям с гипертонией нужно помнить, что во время упражнений давление может подниматься до 200/100 мм рт. ст. и выше. Хотя для здоровых людей это не опасно, при высоком исходном давлении необходима консультация кардиолога. Особенно если во время тренировки возникают головокружение, сильная головная боль или боли в груди.

"Неконтролируемая гипертония с давлением выше 200 мм рт. ст. требует отказа от физических нагрузок без медицинского наблюдения", — предупреждает Фонд гипертонии.

Силовые тренировки — не только способ укрепить мышцы и улучшить фигуру, но и эффективный инструмент в борьбе с гипертонией. При грамотной нагрузке и контроле самочувствия они помогают снизить давление, улучшить эластичность сосудов и поддерживать здоровье сердца. Однако людям с уже повышенным давлением перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать безопасный режим тренировок.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал) — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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