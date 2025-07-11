Эта незаметная угроза подстерегает каждого в спортзале — и она страшнее травм

Часто силовые тренировки ассоциируются с набором мышечной массы и тяжёлыми физическими нагрузками, но мало кто знает, что они могут положительно влиять на уровень артериального давления. Хотя гипертония остаётся одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, силовые упражнения заслуживают большего внимания в профилактике.
Обычно, говоря о здоровье сердца, врачи советуют аэробные нагрузки — бег, быструю ходьбу, велосипед, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Однако силовые тренировки тоже приносят значительную пользу. Гарвардская медицинская школа напоминает, что тренировать мышцы можно как с собственным весом, так и с помощью гантелей, резинок или тренажёров. Этот вид активности помогает не только развивать силу, но и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.
Согласно британской сети фитнес-клубов, силовые тренировки влияют на давление в двух направлениях. Во время занятий давление временно повышается, что связано с усиленным притоком крови к работающим мышцам. Однако спустя несколько часов оно возвращается к исходному уровню или даже становится ниже.
Во Франции, например, гипертонией страдают 25% мужчин и 18% женщин — это около 14,5 миллионов человек. При этом многие даже не подозревают о своём диагнозе, так как болезнь протекает без выраженных симптомов. Лечение гипертонии начинается с изменения образа жизни, включая физическую активность, и лишь затем подключаются лекарства.
Улучшение эластичности сосудов. Регулярные тренировки повышают способность сосудов сокращаться и расширяться, что помогает поддерживать стабильное давление.
Снижение жёсткости артерий. С возрастом артерии становятся менее эластичными, но силовые упражнения замедляют этот процесс.
Нормализация состава тела. Увеличение мышечной массы и уменьшение жировой напрямую влияет на давление.
Уменьшение частоты пульса в покое. Сердце становится сильнее и перекачивает больше крови за одно сокращение.
Снижение уровня стресса. Силовые тренировки уменьшают концентрацию кортизола и повышают уровень эндорфинов.
Эксперты напоминают: задержка дыхания при подъёме тяжестей может вызвать резкий скачок давления. Важно дышать ровно, делая выдох во время усилия. Начинать лучше с небольшого веса, выполняя 12-15 повторений с правильной техникой, а затем постепенно увеличивать нагрузку.
Полезно также чередовать упражнения на разные группы мышц, измерять давление до и после тренировки, чтобы понимать реакцию организма. Если давление остаётся высоким несколько часов, стоит снизить интенсивность.
Людям с гипертонией нужно помнить, что во время упражнений давление может подниматься до 200/100 мм рт. ст. и выше. Хотя для здоровых людей это не опасно, при высоком исходном давлении необходима консультация кардиолога. Особенно если во время тренировки возникают головокружение, сильная головная боль или боли в груди.
"Неконтролируемая гипертония с давлением выше 200 мм рт. ст. требует отказа от физических нагрузок без медицинского наблюдения", — предупреждает Фонд гипертонии.
Силовые тренировки — не только способ укрепить мышцы и улучшить фигуру, но и эффективный инструмент в борьбе с гипертонией. При грамотной нагрузке и контроле самочувствия они помогают снизить давление, улучшить эластичность сосудов и поддерживать здоровье сердца. Однако людям с уже повышенным давлением перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать безопасный режим тренировок.
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